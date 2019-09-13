MLB》洋基隊雙重賽橫掃老虎 傷兵恐成悲劇「三上三下」

赫曼拿下本季第18勝，並列美聯勝投王。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基老虎昨天因為下雨導致今天必須要進行雙重賽，首戰以10：4拿下卻傷了陣中先發投手哈普（J.A. Happ）與英卡納西恩（Edwin Encarnacion），第二戰以6：4拿下，雙重賽順利橫掃老虎隊，但這戰他們又傷了捕手桑契斯（Gary Sanchez）。

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洋基與老虎隊第二戰，洋基派出老將沙巴西亞（CC Sabathia）先發，他投3.1局送出5K，失掉2分退場，小將赫曼（Domingo German）接替投出4局5K僅被敲2安的優質表現，拿下本季第18勝，與太空人隊的韋蘭德（Justin Verlander）並列勝投王。

這戰賈吉（Aaron Judge）敲出本季第22轟，厄謝拉（Gio Urshela）在9上代打敲出2分彈，單季20轟達陣。

今天洋基隊雙重戰順利拿下2連勝，但卻一口氣傷了3名球員，哈普、英卡納西恩與桑契斯，雖然他們即將迎回塞維里諾（Luis Severino）、史坦頓（Giancarlo Stanton）與畢坦西斯（Dellin Betances），但這樣的「三上三下」肯定不是洋基隊所樂見的狀況。

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