中職》桃猿轉賣樂天有譜？ 日媒爆料：近期公布結果

效力樂天金鷲好手宋家豪。（資料照，記者黃耀徵攝）

〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿隊今年在季中拋出震撼彈表示要轉賣，日媒《Sanspo.com》今日報導指出，日商樂天集團有意購買，而且雙方談判「相當成功」。日本《Yahoo》同時也有報導指出，雙方很快就會同意轉賣，並在近期做出官方公告。

桃猿領隊劉玠廷在7月時拋出震撼彈，打算將這支近年來的中職強權轉手，當時他也提到「未來中小企業經營職棒的年代結束」。不過也指出在轉賣程序完成以前，球隊都會維持正常運作，並確保相關職員的權益。

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至於買家是誰，陸續有傳出幾個企業有意願，像是長期贊助桃猿隊的 新光人壽和新光銀行，甚至連鴻海集團創辦人郭台銘都傳出有意願幫助桃猿隊尋找新買家，最終都只聞樓梯響。

今日媒《Sanspo.com》指出，有球界相關球員表示，「消息指出，與桃猿隊的收購談判是成功的。」《Sanspo.com》也在報導當中介紹了桃猿隊的相關背景，並提到樂天近年來不斷擴展國際版圖，先前就傳出有意收購NBA球隊與西甲的球隊。

樂天在2008年從「台湾楽天市場」開始，今年更與「PChome」合作，在3月取得台灣純網銀執照。目前樂天金鷲隊也有台灣選手宋家豪，他們也在8月以育成約簽下18歲的台灣左投王彥程。

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