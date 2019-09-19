沙巴西亞生涯主場先發最終戰 今日賽事預告與轉播

沙巴西亞。（資料照，今日美國）

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今日有兩場大聯盟賽事轉播，第一場是天使對決洋基的比賽，洋基將派出資深左投沙巴西亞（C.C Sabathia）擔任先發投手，若沒有意外的話這也會是他職業生涯在洋基球場先發的最後一戰，洋基目前距離分區封王越來越近，每場比賽都將成為關鍵，第二場則是老虎對決印地安人的比賽，本場比賽我國好手張育成將非常有機會上場幫助球隊追逐季後賽席次，別忘了鎖定轉播幫他加油囉!

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台灣隊在超級1000系列中國羽球公開賽共有5組人馬晉級16強，領軍的一姊戴資穎、一哥周天成明天將各自力拚8強門票，小天預計於早上10點50分登場；小戴預計在晚間7點出擊。

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中職部分有一場比賽，由統一獅對決Lamigo桃猿，統一獅將派出潘威倫對決Lamigo年輕小將翁瑋均，究竟潘威倫能否將自己的紀錄繼續推向新高呢?記得收看轉播囉!

中國羽球公開賽16強

10:00 愛爾達體育三台

MLB

06:30 天使@洋基 民視

07:00 老虎@印地安人 FOX體育、FOX體育3台

中職

18:35 統一獅@Lamigo桃猿 ELEVENSPORTS1

日職

17:00 太平洋聯盟賽事 FOX體育2台、FOX體育3台

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