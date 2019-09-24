足球》梅西力退C羅、范戴克 睽違4年再奪FIFA最佳

梅西奪得FIFA 2019年最佳男子球員獎項。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕國際足總（FIFA）今於米蘭舉辦頒獎典禮，頒發的獎項包括最佳男、女球員，最佳男、女教練，最佳11人陣容，普斯卡斯獎（最佳進球）等，最佳男子球員由巴塞隆納球星梅西（Lionel Messi）奪得，這是他生涯第6座FIFA最佳球員獎項，也是自2015年後睽違4年再度得獎。

FIFA男子最佳球員獎項，入選最終3人名單的有梅西、祖文特斯球星C羅（Cristiano Ronaldo）以及利物浦後衛范戴克（Van Dijk），最終得獎者為梅西，這是梅西自FIFA最佳球員及金球獎於2016年分家後首度獲得該獎項。

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梅西生涯曾於2009、2010、2011、2012和2015年，5度奪得FIFA最佳球員獎項（2010至2015年為FIFA最佳及金球獎合併，兩家於2016年結束合作），如今梅西斬獲第6座FIFA最佳球員的獎項，超越C羅的5座，獨居FIFA史上獲最佳球員獎項最多的球員。

在最終票選分數中，梅西獲得46分為最佳，其次為范戴克的38分，第3名是C羅的36分，前十按順序分別是薩拉赫（Mohamed Salah）26分、馬內（Sadio Mane）23分，姆巴佩（Kylian Mbappe）17分、德榮（Frenkie de Jong）16分、阿扎爾（Eden Hazard）16分、德萊特（Matthijs de Ligt）9分以及凱恩（Harry Kane）的9分。

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