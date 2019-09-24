晴時多雲

足球》梅西力退C羅、范戴克 睽違4年再奪FIFA最佳

2019/09/24 10:05

梅西奪得FIFA 2019年最佳男子球員獎項。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕國際足總（FIFA）今於米蘭舉辦頒獎典禮，頒發的獎項包括最佳男、女球員，最佳男、女教練，最佳11人陣容，普斯卡斯獎（最佳進球）等，最佳男子球員由巴塞隆納球星梅西（Lionel Messi）奪得，這是他生涯第6座FIFA最佳球員獎項，也是自2015年後睽違4年再度得獎。

FIFA男子最佳球員獎項，入選最終3人名單的有梅西、祖文特斯球星C羅（Cristiano Ronaldo）以及利物浦後衛范戴克（Van Dijk），最終得獎者為梅西，這是梅西自FIFA最佳球員及金球獎於2016年分家後首度獲得該獎項。

梅西生涯曾於2009、2010、2011、2012和2015年，5度奪得FIFA最佳球員獎項（2010至2015年為FIFA最佳及金球獎合併，兩家於2016年結束合作），如今梅西斬獲第6座FIFA最佳球員的獎項，超越C羅的5座，獨居FIFA史上獲最佳球員獎項最多的球員。

在最終票選分數中，梅西獲得46分為最佳，其次為范戴克的38分，第3名是C羅的36分，前十按順序分別是薩拉赫（Mohamed Salah）26分、馬內（Sadio Mane）23分，姆巴佩（Kylian Mbappe）17分、德榮（Frenkie de Jong）16分、阿扎爾（Eden Hazard）16分、德萊特（Matthijs de Ligt）9分以及凱恩（Harry Kane）的9分。

相關新聞：

足球》范戴克力拚梅西、C羅 角逐FIFA年度最佳球員獎項

早先拿下歐足聯最佳球員獎項的范戴克，在FIFA最佳球員競逐上，最終敗給梅西。（法新社）

今年入選最終3人名單的C羅，自歐足聯最佳球員獎項後再度於FIFA頒獎典禮落空。（資料照，美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

推薦新聞
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2019 The Liberty Times. All Rights Reserved.