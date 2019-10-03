渣打馬拉松明年1月熱情開跑 天后蔡依林號召為公益而跑

渣打銀行林遠棟總經理、代言人蔡依林、視障青年黃仁鼎、U18棒球小將余謙現場詮釋全臺首創全馬企業公益接力，鼓勵大眾為公益而跑。（官方提供）

〔體育中心／綜合報導〕渣打國際商業銀行（以下稱「渣打銀行」）長期贊助「渣打臺北公益馬拉松」，不僅成功促進全民體育發展、引領國人運動風氣，更孕育出全臺最大、最多視障跑者、最具指標性的跑者首選賽事。邁入第七屆的「渣打臺北公益馬拉松，以賽事七大特色號召跑友於2020年1月19日熱情開跑，今年再度邀請展現「Without Limits 我，勇不設限」精神的天后蔡依林擔任賽事代言人，號召三萬名跑者為公益而跑，一起制霸渣打全球系列八大馬拉松。

全臺跑者引頸期盼的「渣打臺北公益馬拉松」於9月27日推出早鳥報名已額滿！今（3）日賽事冠名贊助商渣打銀行與主辦單位中華民國路跑協會召開啟動記者會，宣布一般報名於下午四時開跑，呼籲跑者把握機會儘早報名。

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「渣打臺北公益馬拉松」於2019、2020、2021連續三年向跑界傳奇人物致敬，首年以「Be Fearless無所畏懼」為題，鼓勵跑者無懼跑向人生，今年則向美國70年代傳奇中長跑巨星-Steve Roland "Pre" Prefontaine致敬，以 Without Limits 我，勇不設限為題，將施華洛世奇水晶獎牌融合導盲犬足印，展現關懷視障精神的同時，亦鼓勵跑者勇不設限、堅定追求人生夢想。

渣打銀行總經理林遠棟分享：「想起今年一月中，完成了生平第一次的13公里挑戰，除了享受和近3萬名跑者一起無懼開跑的滿滿熱情和活力，看到每一位跑者衝過終點的喜悅、視障陪跑員的合作無間和賽道上的加油聲等，直到現在仍然令我印象深刻。」

渣打銀行連續六年推動「渣打視障就業平台」協助視障人才多元就業，截至2020年賽事，將透過賽事累計捐出逾新台幣6,000萬元，成功幫助逾550位視障朋友穩定就業，今年由「Futuremakers」全球性公益計畫接棒，除了延續視障關懷，更擴大幫助16-35歲低收入弱勢青年，擁有實現職業夢想、翻轉未來的機會，號召全民一起跑步做公益，捐出善款幫助年輕世代。

U18中華小將實力不可小覷，拉近自己與夢想的距離，近期有「火球男」之稱的余謙，進入U18台灣培訓隊後球速持續提升，最快飆破150公里，非傳統青棒強隊出身的他，努力訓練現在終於站上世界舞台證明自己、拿下MVP，現場分享：「希望未來可旅外發展，追隨陳偉殷的腳步，先去日職打球，有一定成績後再到大聯盟發展，也感謝媽媽的陪伴和鼓勵，讓我更有信心面對未來每一個挑戰。」

近期被球迷封為「挑眉哥」捕手兼外野手的羅暐捷表現亮眼，不僅國際賽經驗豐富，現在更進軍中職，加入統一獅行列，現場分享：「希望自己可以盡快打出價值，目前給自己設定三年內上一軍的目標，繼續努力，希望給家人更好的生活。」

「2020渣打臺北公益馬拉松」創造一年比一年更優質的經典賽事，推出七大特色亮點，希望帶給跑者更加精采多元的體驗，也期待透過各界的關注及力量，不間斷地幫助視障及低收入弱勢青年。

今年，啟動記者會邀請渣打銀行林遠棟總經理、代言人蔡依林、U18世界盃棒球賽選手余謙和視障青年黃仁鼎，在化身賽道的舞台上接力出場，開啟青年夢想對談、鼓勵大眾勇敢追夢。

青年夢想對談中，出道滿20週年的蔡依林分享，「我一直都對新鮮的事物抱持好奇心，不只在音樂上用心，也勇於接受多方挑戰。我，勇不設限，不怕面對挑戰也希望大家勇敢追求夢想，不放棄。」

同時，正值青春的學生們，包含去年傳愛十小時接力在台中場曾為夢想而跑的視障青年仁鼎、在U18世界盃棒球賽冠軍戰打下漂亮一戰的青棒雙帥羅暐捷及余謙，也在對談中大方分享自己如何突破困境，離設定的夢想越來越近，鼓勵大家保持勇不設限的精神，迎向挑戰、超越自我。

讓跑步更有意義！全臺首創全馬企業公益接力，近13家企業主熱情響應，承諾為青年夢想而跑。（官方提供）

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