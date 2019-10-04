晴時多雲

畢爾勒先發6局無失分助道奇拔得頭籌 今日MLB戰績

2019/10/04 12:44

畢爾勒今主投6局僅被敲1安，且沒有失掉分數，幫助道奇最終以6：0擊敗國民，拿下系列賽首場勝利。（法新社）

紅雀7：6勇士

國民0：6道奇

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