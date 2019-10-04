晴時多雲

歐霸》慘！全場0射正 曼聯進攻啞火遭逼和

2019/10/04 12:45

曼聯在作客AZ阿爾克馬爾的比賽中，全場僅6次射門且寫下0次射正的難堪紀錄。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕歐霸小組賽第2輪賽事，英超豪門曼聯作客荷甲AZ阿爾克馬爾的主場，曼聯進攻完全熄火，全場僅6次射門且沒有半次射正的紀錄，最終僅能以0：0和AZ阿爾克馬爾握手言和，在L組以1勝1和4分積分排在分組第2。

本場比賽曼聯又排出年輕的鋒線陣容，包括10月1日剛滿18歲的格林伍德（Mason Greenwood）、19歲的戈麥斯（Angel Gomes）和21歲的詹姆斯（Daniel James），但是結果不如上一場，前一場還能靠著格林伍德生涯首顆職業隊進球以1：0擊敗阿斯塔納，這回面對實力較弱的球隊卻只能苦吞和局收場。

曼聯近況不佳，尤其進攻端，除了英超開幕戰以4：0血洗切爾西外，連9場比賽進球數都不超過2球，這期間僅拿下2勝，並吞下4和3敗，表現完全不及格，目前在英超出賽7場以9分積分排名第10，若「紅魔」要搶下下季的歐冠資格，勢必得改善進攻端疲軟的問題。

歐霸第2輪賽事結果（名稱在前為主隊）

分組

對戰組合1

對戰組合2

A

塞維亞1：0希臘人競技

迪德朗日1：4克拉巴克

B

盧加諾0：0基輔發電機

馬爾默1：1哥本哈根

C

克拉斯諾達爾1：2赫塔菲

特拉布宗競技2：2巴賽爾

D

洛辛堡1：4埃因霍恩

里斯本競技2：1林茨競技體育

E

塞爾特人2：0克魯日

拉齊歐2：1雷恩

F

維多利亞競技0：1法蘭克福

兵工廠4：0標準列治

G

飛燕諾2：0波圖

年輕人2：1流浪者

H

中央陸軍0：2西班牙人

費倫斯華洛斯0：3盧多格雷茲

I

亞力山德里亞1：1根特

聖艾蒂安1：1狼堡

J

伊斯坦報BFK 1：1門興

沃夫斯貝加1：1羅馬

K

貝西克塔斯0：1狼隊

布拉加體育2：2斯洛萬

L

阿斯塔納1：2游擊隊

AZ阿爾克馬爾0：0曼聯

港滿18歲的年輕潛力格林伍德（圖右），今日並沒像上一場歐霸比賽攻進球隊致勝球。（法新社）

曼聯門神德赫亞表情相當無奈。（歐新社）

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