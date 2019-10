中職》陪彭政閔拚最後一戰 ！台灣大賽兄弟主場票價出爐

中信兄弟總冠軍賽贈品「CHIALLENGE」應援毛巾。(中信球團提供)

〔體育中心/綜合報導〕中信兄弟今年度以下半季冠軍之姿進軍臺灣大賽,他們也將延續今年度口號「CHIALLENGE」於下週末10/12(六),在臺灣大賽將對戰Lamigo桃猿,而今年兄弟三場主場則是10/15(二)、10/16(三)、10/17(四)於臺中洲際棒球場進行。

三場主場賽事門票將於10/7(一)12:30開放2019洲際季票會員優先購票,10/8(二)10:00開放2019猛象會及艾樂粉會會員優先購票,0/9(三)10:00開放2019親子象會員優先購票,以上會員皆為每人每場限購4張門票;10/9(三)17:30則開放中信兄弟聯名卡(需達消費門檻,資格由銀行發送簡訊)購票,每人每卡限購2張門票;10/10(四)12:30起全面開放售票,於中信兄弟售票網、7-11 ibon機台及全家FamiPort機台同步販售,每筆訂單限購4張。

其中10/7-10/9期間擁有優先網路購票資格的球迷,僅提供「電腦版」購票,手機版無法訂票,購票時請多加留意。(註:家庭席每人每次限購一席)

兄弟總冠軍賽售票時間。(中信球團提供)

此次臺灣大賽中信兄弟主場票價為內野熱區1,380元、內野一般區1,180元、外野800元,另有家庭席8人席12,800元及10人席16,000元,內外野球迷皆可憑票根於入場時領取「CHIALLENGE」應援毛巾。

此次臺灣大賽也是「恰恰」彭政閔球員生涯最後一次的冠軍系列賽,歡迎球迷朋友踴躍進場,一起為中信兄弟加油,也和「MR.CPBL中職先生」彭政閔一同打完最後一場漂亮的戰役! 歡迎球迷朋友購買預售票,減少現場排隊購票時間,完整訊息請鎖定「中信兄弟官方網站」及官方臉書粉絲專頁「兄弟Fans Club」。

中信兄弟總冠軍賽票價表。(中信球團提供)

2019總冠軍賽賽程



G1:10/12(六)17:05中信兄弟 VS. Lamigo桃猿@桃園

G2:10/13(日)17:05中信兄弟 VS. Lamigo桃猿@桃園

G3:10/15(二)18:35 Lamigo桃猿 VS. 中信兄弟@洲際

G4:10/16(三)18:35 Lamigo桃猿 VS. 中信兄弟@洲際

G5:10/17(四)18:35 Lamigo桃猿 VS. 中信兄弟@洲際

G6:11/19(六)17:05中信兄弟 VS. Lamigo桃猿@桃園

G7:11/20(日)17:05中信兄弟 VS. Lamigo桃猿@桃園

