中職》陪彭政閔拚最後一戰 ！台灣大賽兄弟主場票價出爐

中信兄弟總冠軍賽贈品「CHIALLENGE」應援毛巾。（中信球團提供）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟今年度以下半季冠軍之姿進軍臺灣大賽，他們也將延續今年度口號「CHIALLENGE」於下週末10/12（六），在臺灣大賽將對戰Lamigo桃猿，而今年兄弟三場主場則是10/15（二）、10/16（三）、10/17（四）於臺中洲際棒球場進行。

三場主場賽事門票將於10/7（一）12:30開放2019洲際季票會員優先購票，10/8（二）10:00開放2019猛象會及艾樂粉會會員優先購票，0/9（三）10:00開放2019親子象會員優先購票，以上會員皆為每人每場限購4張門票；10/9（三）17:30則開放中信兄弟聯名卡（需達消費門檻，資格由銀行發送簡訊）購票，每人每卡限購2張門票；10/10（四）12:30起全面開放售票，於中信兄弟售票網、7-11 ibon機台及全家FamiPort機台同步販售，每筆訂單限購4張。

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其中10/7-10/9期間擁有優先網路購票資格的球迷，僅提供「電腦版」購票，手機版無法訂票，購票時請多加留意。（註：家庭席每人每次限購一席）

兄弟總冠軍賽售票時間。（中信球團提供）

此次臺灣大賽中信兄弟主場票價為內野熱區1,380元、內野一般區1,180元、外野800元，另有家庭席8人席12,800元及10人席16,000元，內外野球迷皆可憑票根於入場時領取「CHIALLENGE」應援毛巾。

此次臺灣大賽也是「恰恰」彭政閔球員生涯最後一次的冠軍系列賽，歡迎球迷朋友踴躍進場，一起為中信兄弟加油，也和「MR.CPBL中職先生」彭政閔一同打完最後一場漂亮的戰役！ 歡迎球迷朋友購買預售票，減少現場排隊購票時間，完整訊息請鎖定「中信兄弟官方網站」及官方臉書粉絲專頁「兄弟Fans Club」。

中信兄弟總冠軍賽票價表。（中信球團提供）

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2019總冠軍賽賽程



G1：10/12（六）17:05中信兄弟 VS. Lamigo桃猿@桃園

G2：10/13（日）17:05中信兄弟 VS. Lamigo桃猿@桃園

G3：10/15（二）18:35 Lamigo桃猿 VS. 中信兄弟@洲際

G4：10/16（三）18:35 Lamigo桃猿 VS. 中信兄弟@洲際

G5：10/17（四）18:35 Lamigo桃猿 VS. 中信兄弟@洲際

G6：11/19（六）17:05中信兄弟 VS. Lamigo桃猿@桃園

G7：11/20（日）17:05中信兄弟 VS. Lamigo桃猿@桃園

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