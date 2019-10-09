光芒今天以4：1擊敗由韋蘭德領軍的太空人，光芒作客連吞兩敗後於主場2連勝，系列賽2：2扳平戰局，將進入Game 5和全聯盟第一的太空人一決生死。（今日美國）
光芒2連勝太空人扳平戰局 今日MLB戰績
2019/10/09 11:24
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