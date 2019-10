NBA》遇中國問題就退縮？ 川普再酸勇士教頭

美國總統川普。(路透)

〔體育中心/綜合報導〕休士頓火箭隊總管莫雷(Daryl Morey)挺港事件,遭到中國網友撻伐,各隊球星、教頭也被逼迫表態。金州勇士隊總教練柯爾(Steve Kerr)日前針對此問題時不敢正面回答,遭美國總統川普(Donald Trump)嘲諷。川普今天又在推特上發文,直指柯爾軟弱。

柯爾先前對莫雷所引發的事件表示,他沒有特別的想法,認為這是奇怪又複雜的國際事務,很多人無法理解,自己也和其他人一樣,「但我不會評論這事。」

而川普就嘲諷,柯爾不敢正面回答NBA和中國之間的問題,只會批評美國而不敢批判中國,這種行為就像小男孩一樣;柯爾昨幽默回應,「看來我應該要騎著三輪車來,因為他說我是個小男孩。」

川普今天再發推特嘲諷,「看到柯爾被問到一個關於中國的簡單問題時卑躬屈膝,真是太有趣了。他語塞講不出話,而且看起來很軟弱、可悲。不想讓他來白宮。」

So funny to watch Steve Kerr grovel and pander when asked a simple question about China. He chocked, and looks weak and pathetic. Don’t want him at the White House!