NBA》遇中國問題就退縮？ 川普再酸勇士教頭

美國總統川普。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕休士頓火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）挺港事件，遭到中國網友撻伐，各隊球星、教頭也被逼迫表態。金州勇士隊總教練柯爾（Steve Kerr）日前針對此問題時不敢正面回答，遭美國總統川普（Donald Trump）嘲諷。川普今天又在推特上發文，直指柯爾軟弱。

柯爾先前對莫雷所引發的事件表示，他沒有特別的想法，認為這是奇怪又複雜的國際事務，很多人無法理解，自己也和其他人一樣，「但我不會評論這事。」

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而川普就嘲諷，柯爾不敢正面回答NBA和中國之間的問題，只會批評美國而不敢批判中國，這種行為就像小男孩一樣；柯爾昨幽默回應，「看來我應該要騎著三輪車來，因為他說我是個小男孩。」

川普今天再發推特嘲諷，「看到柯爾被問到一個關於中國的簡單問題時卑躬屈膝，真是太有趣了。他語塞講不出話，而且看起來很軟弱、可悲。不想讓他來白宮。」

So funny to watch Steve Kerr grovel and pander when asked a simple question about China. He chocked, and looks weak and pathetic. Don’t want him at the White House! — Donald J. Trump （@realDonaldTrump） October 12, 2019

金州勇士隊總教練柯爾。（資料照，美聯社）

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