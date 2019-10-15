晴時多雲

「天才小史」7局失1分領國民3連勝聽牌 今日MLB戰績

2019/10/15 11:29

「天才小史」今天先發主投7局僅失1分，另飆出12張老K的優質表現，率領國民最終以8：1擊退紅雀，拿下國聯冠軍系列賽3連勝聽牌的絕對優勢。（歐新社）

紅雀1：8國民

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