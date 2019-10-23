MLB》上廁所也被霸凌！ 外媒列洋基迷季後賽恐怖事蹟

〔體育中心／綜合報導〕美國聯盟冠軍賽結束，但洋基球迷的「激情」行為惡名昭彰，除了侮辱太空人強投「Z魔神」葛蘭基（Zack Greinke）的家人外，連太空人球迷都遭紐約人攻擊。外媒《KPRC-TV》列出今年洋基迷的恐怖事蹟，其中一名太空人在洗手間上廁所，竟也遭到洋基球迷丟東西。

葛蘭基在美聯冠軍賽第4戰擔任先發，他本人有過憂鬱症和社交焦慮症，當天比賽前到牛棚練投，遭外野看台的洋基球迷以言語謾罵，甚至還侮辱他的家人、妻子。葛蘭基該場比賽投4.1局失1分，賽後他表示什麼也沒有聽到。

請繼續往下閱讀...

而根據網路上的一段影片顯示，一名太空人球迷在洗手間上廁所時，先是遭附近的洋基迷嘲諷，接著一名洋基迷更把手中的啤酒罐，丟向該名正在上廁所的太空人球迷，啤酒還灑出來波及一旁上廁所的球迷；紅襪作家Jared Carrabis就在推特上大罵這些洋基迷是垃圾。

而據另一段在網路上流傳的影片顯示，一名太空人球迷日前到洋基球場看球時，不斷遭洋基迷叫囂，之後他被附近的洋基迷丟爆米花，這名球迷最後在現場工作人員及保全的護送下離開。

此外，太空人外野手瑞迪克（Josh Reddick）就曾抱怨，洋基球迷會把東西丟到外野，還用各種不堪的言論辱罵他。太空人總教練辛奇（A.J. Hinch）也相當不滿，揚言若有東西丟進場，就會把球隊帶離球球場，比賽就不打了。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法