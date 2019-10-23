世界大賽Live》強打少年索托砲轟柯爾 陽春砲助國民追平太空人

第四局

4局上，國民強打少年索托（Juan Soto）面對柯爾轟出特大號陽春砲，一棒助球隊將比數追平，兩隊2：2暫時平手。

第三局

3局下，1出局後，布蘭特利敲出安打上壘，柏格曼吞K形成第二個出局數後，古利爾又敲出安打上壘，不過最後柯瑞亞遭到三振，太空人攻勢也遭化解。

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3局上，柯爾解決前兩名打者後，雖然被伊頓敲出安打上壘，但隨即回穩讓倫登敲飛球出局。

第二局

2局下，太空人菜鳥艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）面對薛哲選到4壞保送上壘，不過薛哲很快回穩，用2個飛球解決馬度納多（Martín Maldonado）、瑞迪克（Josh Reddick），再K掉史普林格化解危機。

2局上，柯爾很快用滾地球、內野飛球解決兩位國民打者，不過接下來在面對國民老將齊默曼（Ryan Zimmerman）時，卻被齊默曼敲出中外野陽春砲，國民追回1分，以1：2暫時落後太空人。

第一局

1局下，太空人開路先鋒史普林格（George Springer）開局就選到四壞球保送上壘， 艾圖維（Jose Altuve）敲出安打，太空人一、二有人，隨後史普林格利用暴投推進上三壘，艾圖維也盜上二壘，布蘭特利（Michael Brantley）、柏格曼（Alex Bregman）卻連續遭到薛哲三振。

不過接下來古利爾（Yulieski Gurriel）突破重圍，敲出中左外野深遠二壘安打，送回壘上兩名跑者，替太空人先馳得點，取得2：0領先。

1局上，國民開路先鋒透納（Trea Turner）一上來面對太空人王牌柯爾，就敲出內野安打，隨後又盜上二壘，不過伊頓（Adam Eaton）犧牲觸擊失敗，倫登（Anthony Rendon）則是揮棒落空遭柯爾3球三振，隨後K掉索托（Juan Soto）漂亮化解二壘有人危機。

賽前報導

〔記者徐正揚／綜合報導〕2019年世界大賽今天上午8點開打，太空人要尋求3年內第二冠，國民要力拚隊史首冠，第1戰各由柯爾、薛哲擔任先發投手，大聯盟官網看好太空人能勝出、柯爾拿下世界大賽MVP。（繼續閱讀）

先發打序

國民 守位 棒次 太空人 守位 T.Turner SS 1 G.Springer CF A.Eaton RF 2 J.Altuve 2B A.Rendon LF 3 M.Brantley LF J.Soto 3B 4 A.Bregman 3B H.Kendrick DH 5 Y.Gurriel 1B A.Cabrera 2B 6 C.Correa SS R.Zimmerman 1B 7 Y.Alvarez DH K.Suzuki C 8 M.Maldonado C V.Robles CF 9 J.Reddick RF Max Scherzer Gerrit Cole

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