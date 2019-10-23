世界大賽Live》強打少年索托砲轟柯爾 陽春砲助國民追平太空人

第四局
4局上，國民強打少年索托（Juan Soto）面對柯爾轟出特大號陽春砲，一棒助球隊將比數追平，兩隊2：2暫時平手。
第三局
3局下，1出局後，布蘭特利敲出安打上壘，柏格曼吞K形成第二個出局數後，古利爾又敲出安打上壘，不過最後柯瑞亞遭到三振，太空人攻勢也遭化解。
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3局上，柯爾解決前兩名打者後，雖然被伊頓敲出安打上壘，但隨即回穩讓倫登敲飛球出局。
第二局
2局下，太空人菜鳥艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）面對薛哲選到4壞保送上壘，不過薛哲很快回穩，用2個飛球解決馬度納多（Martín Maldonado）、瑞迪克（Josh Reddick），再K掉史普林格化解危機。
2局上，柯爾很快用滾地球、內野飛球解決兩位國民打者，不過接下來在面對國民老將齊默曼（Ryan Zimmerman）時，卻被齊默曼敲出中外野陽春砲，國民追回1分，以1：2暫時落後太空人。
第一局
1局下，太空人開路先鋒史普林格（George Springer）開局就選到四壞球保送上壘， 艾圖維（Jose Altuve）敲出安打，太空人一、二有人，隨後史普林格利用暴投推進上三壘，艾圖維也盜上二壘，布蘭特利（Michael Brantley）、柏格曼（Alex Bregman）卻連續遭到薛哲三振。
不過接下來古利爾（Yulieski Gurriel）突破重圍，敲出中左外野深遠二壘安打，送回壘上兩名跑者，替太空人先馳得點，取得2：0領先。
1局上，國民開路先鋒透納（Trea Turner）一上來面對太空人王牌柯爾，就敲出內野安打，隨後又盜上二壘，不過伊頓（Adam Eaton）犧牲觸擊失敗，倫登（Anthony Rendon）則是揮棒落空遭柯爾3球三振，隨後K掉索托（Juan Soto）漂亮化解二壘有人危機。
賽前報導
〔記者徐正揚／綜合報導〕2019年世界大賽今天上午8點開打，太空人要尋求3年內第二冠，國民要力拚隊史首冠，第1戰各由柯爾、薛哲擔任先發投手，大聯盟官網看好太空人能勝出、柯爾拿下世界大賽MVP。（繼續閱讀）
先發打序
|
國民
|
守位
|
棒次
|
太空人
|
守位
|
T.Turner
|
SS
|
1
|
G.Springer
|
CF
|
A.Eaton
|
RF
|
2
|
J.Altuve
|
2B
|
A.Rendon
|
LF
|
3
|
M.Brantley
|
LF
|
J.Soto
|
3B
|
4
|
A.Bregman
|
3B
|
H.Kendrick
|
DH
|
5
|
Y.Gurriel
|
1B
|
A.Cabrera
|
2B
|
6
|
C.Correa
|
SS
|
R.Zimmerman
|
1B
|
7
|
Y.Alvarez
|
DH
|
K.Suzuki
|
C
|
8
|
M.Maldonado
|
C
|
V.Robles
|
CF
|
9
|
J.Reddick
|RF
|Max Scherzer
|
Gerrit Cole