MLB》「毫無疑問的升級」 紐郵建議洋基該搶天才小史

史崔斯柏格是今年自由市場上最好的投手之一。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕「天才小史」史崔斯柏格（Stephen Strasburg）在昨日宣佈跳出合約，為自由市場投入一顆震撼彈。《紐約郵報》記者Ted Holmlund今撰文建議，洋基隊應該要試著去搶下這位世界大賽MVP，讓球隊的輪值深度更加強大。

Holmlund認為，雖然小史有可能會與國民隊再續前緣，但小史確實是相當適合洋基隊的選擇。洋基隊老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）日前透露他對於洋基對目前的輪值很滿意，但Holmlund覺得，小史絕對是個真正的王牌投手，而且對於洋基對的輪值來說是個毫無疑問的升級。

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小史在去年拿下18勝6敗，防禦率3.32，投了生涯次高的33場先發，並且投了國聯最多的209局，而他在季後賽的驚人表現證明他能夠成為「10月先生」，這也是洋基隊更值得簽下他的理由。

柯爾與小史的經紀人都是知名的「吸血鬼」波拉斯（Scott Boras），Holmlund認為柯爾今年簽下的合約將會超越普萊斯（David Price）的7年2.17億美元鉅約，而小史因為比柯爾大2歲，再加上豐富的傷病史，預期簽下小史的花費將會略低於柯爾。

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