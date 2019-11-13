足球》一代名將職涯將落幕！ 西班牙隊史進球王宣佈季後退休

西班牙傳奇前鋒比利亞即將於這賽季結束後退休。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕前巴薩、西班牙球星比利亞（David Villa）在個人推特帳號上po文宣佈，這位傳奇前鋒今年賽季結束後，將選擇卸下職業球員的身份並高掛戰靴，結束他19年來輝煌的足球生涯。

After 19 years as a professional, I have decided to retire from playing football at the end of this season. Thank you to all the teams, coaches and teammates that have allowed me to enjoy this dreamed career. Thank you to my family, that has always been there to support me. pic.twitter.com/E82vb3tNwT — David Villa （@Guaje7Villa） 2019年11月13日

下個月將滿38歲的比利亞，今年效力於日職J1聯賽的神戶勝利船，和同樣來自西班牙的傳奇中場伊涅斯塔（Andre Iniesta）同隊，今年目前出賽26場，攻進12顆進球，以37歲老將的身手來說，進球效率算維持地不錯。此外，比利亞今年和伊涅斯塔攜手帶領神戶勝利船殺進日本天皇盃4強戰，順利的話就看能否在退休前，跟隨球隊再斬獲一座冠軍獎盃。

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今年J1聯賽除了比利亞之外，另一名同為西班牙的傳奇前鋒托雷斯（Fernando Torres）也在今年效力於烏棲砂岩時，並在8月和神戶勝利船的比賽結束後，宣佈正式退休，和同為西班牙黃金世代成員的伊涅斯塔及比利亞同場較勁作為職涯的收關戰。

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「西班牙金童」托雷斯今年8月於J1聯賽的烏棲砂岩退休。（資料照，法新社）

神戶勝利船也在官方推特帳號上提及，感謝比利亞帶給大家偉大的足球生涯，這也間接證實了，比利亞賽季結束後將退休的消息。

比利亞生涯於2001年從希洪競技出道，並接連待過薩拉戈薩、瓦倫西亞，並在「蝙蝠軍團」時期踢出名號，直到2010年轉隊至西甲豪門巴塞隆納，待了3個賽季，並隨隊於2011拿下生涯首座歐冠冠軍。在離開巴薩後去到馬競踢了1個賽季，之後再到MLS的紐約城，以及現在的神戶勝利船。

比利亞國家隊生涯出賽98場，踢進隊史最多的59球，超越皇馬名將勞爾（Raúl González）的44球。並於2008年和2010年跟著西班牙國家隊，一起拿下歐洲國家盃冠軍和隊史首座世界盃冠軍，只可惜2012年因傷勢影響並無入選西班牙歐國盃陣容，雖無緣參與歐國盃連莊的霸業，但依舊不可抹滅他那傳奇般的職業生涯。

比利亞於2011年效力巴薩時期拿下個人第一座歐冠盃冠軍。（資料照，法新社）

比利亞曾於2010年南非世界盃，跟隨西班牙拿下隊史首座冠軍，並在該屆踢進5顆球並列進球王。（資料照，路透社）

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