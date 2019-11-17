12強Live》墨國打退火球投手 墨西哥 1：1 美國

第七局

第六局

6局下，美國隊換火球派左投迪洛（Daniel Tillo）後援，薩拉查遭三振，瓊斯敲安，奎羅茲選到保送，納瓦洛遭三振，瓦加斯挨觸身球，墨西哥攻占滿壘。克拉克敲帶有1分打點的內野安打，墨西哥追成1：1平手。

6局上，1出局後，查塔姆敲二壘安，墨西哥換投，雷耶斯退場，由左投Brennan Bernardino後援，他解決佩頓後，墨西哥再換Jesus Rios後援，阿德爾敲界外飛球遭接殺，3出局。美國隊仍以1：0領先。

請繼續往下閱讀...

第五局

5局下，克拉克選到保送，下棒索利斯敲雙殺打。2出局後，培瑞茲敲內野安打，皮埃洛敲飛球出局。美國隊先發龐斯投5局被敲3安無失分。

第三局

3局下，皮埃洛敲內野安打，後兩名打者都出局，墨西哥仍以0：1落後。

第一局

1局下，奎羅茲敲安，但後面兩名打者沒表現，墨西哥留下殘壘。

1局上，阿德爾敲出陽春砲，美國隊先馳得點，以1：0領先。

美國隊阿德爾開轟。（法新社）

---

賽前

〔體育中心／綜合報導〕世界12強棒球賽季軍賽，墨西哥今天推出雷耶斯（Arturo Reyes）先發，美國隊先發投手則是龐斯（Cody Ponce），贏球者就可獲得東京奧運門票。

相關請見：12強》季軍戰成奧運門票爭奪戰 美國、墨西哥決戰

美國隊先發龐斯。（法新社）

墨西哥先發雷耶斯。（法新社）

美國隊先發打線：



1.佩頓（Mark Payton）左外野手

2.阿德爾（Jo Adell） 中外野手

3.凡恩（Andrew Vaughn） 一壘手

4.克拉茲（Erik Kratz） 捕手

5.達爾貝（Bobby Dalbec） 指定打擊

6.魯克（Brent Rooker） 右外野手

7.波姆（Alec Bohm） 三壘手

8.柯朗沃斯（Jake Cronenworth） 游擊手

9.查塔姆（C.J. Chatham） 二壘手

墨西哥先發打線：

1.瓊斯（Jonathan Jones） 中外野

2.奎羅茲（Esteban Quiroz） 二壘手

3.納瓦洛（Efren Navarro） 一壘手

4.瓦加斯（Jose Vargas） 三壘手

5.克拉克（Matt Clark） 指定打擊

6.索利斯（Roman Solis）捕手

7.培瑞茲（Juan Perez） 左外野

8.皮尼歐（Noah Perio） 右外野

9.薩拉查（Javier Salazar） 游擊手

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法