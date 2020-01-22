MiLB》去年在3A猛敲30轟！ 25歲重砲選擇加盟韓職

拉莫斯今年在3A敲出30發全壘打。（圖片取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）在推特上透露，去年在3A打出30轟3成09打擊率105分打點的洛磯新秀拉莫斯（Roberto Ramos），與韓職LG雙子隊簽下一張最高50萬美元（約新台幣1500萬）的合約，下個賽季將直接前往韓國職棒打球。

羅森索指出，25歲的拉莫斯是洛磯農場中第27名的新秀，他去年在以打擊見長的太平洋岸聯盟出賽（去年該聯盟一度平均打擊率高達3成，El Paso與Las Vegas兩隊整季的隊平均打擊率為2成99與2成98），繳出30轟3成09打擊率的成績。這樣的表現高於聯盟平均35%，而且他在2018年球季於高階1A與2A合計也有32轟的表現，下個賽季仍有望初登大聯盟，但卻選擇前往韓國職棒深造。

請繼續往下閱讀...

在2019年12月由Eric Longenhagen與Kiley McDaniel撰寫的球探報告中，拉莫斯被排在球隊農場第31名，而他的原始力量高達70，但他的打擊只有35分的低標，他生涯在小聯盟的被三振率為29.2%。

拉莫斯主要的守備位置是一壘，而在日前官網公布的農場10大一壘新秀榜當中，洛磯隊就有三人入選其中，分別是8至10名的托利亞（Michael Toglia）、拉維涅（Grant Lavigne）、與內文（Tyler Nevin），這也可能是拉莫斯放棄大聯盟初登場機會，改往南韓發展的原因。

相關報導：MLB》洋將最愛去南韓打球！ 美媒點出5大關鍵

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法