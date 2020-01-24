日職》大咖洋將罕見要求遭拒 日網友依然憤怒：看不起我們？

前國民球員，現任巨人洋將帕拉的要求讓日本網友相當氣憤。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕巨人大咖洋將帕拉（Gerardo Parra）日前接受美媒採訪，透露想要球季中途回美國參加開球儀式，日本媒體「每日新聞」報導，巨人傾向拒絕他這項請求。

帕拉去年在國民隊拿到世界大賽冠軍，今年國民隊將在台灣時間4月3日主場開幕戰發放冠軍戒指，也會在國民球場升起冠軍旗幟，帕拉雖然必須在東京巨蛋比賽，卻和美媒「NBC」表示，想參加開球儀式，希望和巨人商量。

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日媒指出，巨人球團傾向不放人，認為先前雖然有因為要返國陪產而請假的案例，針對這個罕見請求，會要帕拉隨隊。

帕拉不但無緣出席國民開球儀式，更遭日本球迷高度質疑，有人說，「感覺又是一名實力下滑，想說來日本試試看好了的大物洋將，這種通常在日本沒打出成績的話，自尊會驅使他不想待在二軍，球季中就以受傷為理由回國，巨人最好趕快找另外一名洋砲比較好。」

還有1名日本球迷表示，「如果是秋山翔吾表達在球季中想要回國參加西武獅的開球儀式，紅人隊絕對不會答應的吧，然後還會遭紅人球迷批評，大聯盟和日職都是一樣的職業聯盟，這種行為證明這選手完全看不起日職啊。」

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