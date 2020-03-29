MLB》發文怒嗆「吹哨者」？ 前太空人捕手解釋了

蓋提斯與費爾斯在太空人隊時期是隊友。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕昨日前太空人捕手蓋提斯（Evan Gattis）疑似因為不滿運動家投手費爾斯（Mike Fiers）擔任「吹哨者」揭露太空人隊的作弊行為，在推特上發出一個印有費爾斯杯子的照片引發抨擊，今日蓋提斯作出解釋，表示自己只是覺得杯子很好笑而已。

蓋提斯昨天在推特上張貼一張照片，杯子上印著費爾斯的頭像，上面寫著「告密者將會遭到懲罰。（snitches get stitches）」的圖案，被質疑蓋提斯是因為不滿費爾斯告密，因此才貼文諷刺。

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蓋提斯解釋，他會發這張照片純粹只是因為很好笑，他並沒有對費爾斯感到不滿。（圖片取自推特）

對此蓋提斯解釋，他對費爾斯根本不反感，他們早就傳過訊息，他希望費爾斯不會因為揭密的行為受到太多的仇恨（像是收到恐怖郵件以及威脅人身安全的恐嚇等）。蓋斯提表示，費爾斯是他的前隊友，他會張貼這張照片單純只是覺得很好笑而已。

此外蓋提斯也談到作弊案的事情，指出他能夠明白球迷對於太空人隊作弊的感受，認為他也能夠感同身受球迷的憤怒，而且並不會為作弊找任何藉口。

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