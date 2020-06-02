SBL》國手菜鳥可領年薪120萬 目前卻是0人可享

陳盈駿（前）。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕SBL昨召開球團會議，敲定第18季整體走向，其中展現誠意放棄「禁賽條款」，且具台灣男籃國手資歷的球員，投身SBL選秀能保障月領10萬·、年薪120萬，但在資格認定變得更嚴，放眼當今國內籃壇更是0人能享。

ABL東南亞職業聯賽的寶島夢想家、富邦勇士因經營主場有成，加盟他們成為大專UBA優秀球員的首選，因此從上季UBA總冠軍戰MVP林冠均，以及今年的曾祥鈞、周桂羽、林俊吉都成為ABL球員。

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在日前首次球團會議，曾提出球員未參加SBL選秀，改投入其他聯盟，日後回來參加SBL選秀須禁賽1年，最後該條款未通過。

不過，對從未選秀的球員仍有條件限定，未來想打SBL得投入選秀，包括目前在中國CBA發展的陳盈駿、胡瓏貿、吳永盛等人。

至於SBL規定具國手資歷，參與選秀能享保障年薪120萬，但FIBA取消單一錦標賽，並仿效FIFA推出亞洲盃資格賽、世界盃資格賽等，因此資格認定變得嚴謹，像今年2月亞洲盃資格賽必須對馬來西亞、日本之戰都有登錄，才有資格成為SBL所認定的國手，而唯一不屬SBL球員的曾祥鈞，在首階段對馬來西亞有登錄，但慘輸日本39分之戰就坐壁上觀，因此不被認定是國手。

至於凡出征亞運、世界盃的球員能直接獲國手資格，只是以雅加達亞運為例，全隊12人為陳盈駿、彭俊諺、蔣淯安、周儀翔、劉錚、黃聰翰、胡瓏貿、簡浩、周柏臣、陳冠全、林郅為及黃鎮，僅陳盈駿、胡瓏貿未參加SBL選秀，並沒有國內UBA球員能入選，因此可享120萬年薪的菜鳥，在近年恐怕是看得到、吃不到。

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