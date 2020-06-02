國手打SBL 年薪保證120萬起跳

超級籃球聯賽球團會議通過，國手保障年薪至少120萬。（資料照）

7.15選秀 預定12.5開打

〔記者粘藐云／台北報導〕籃協昨舉行第18季超級籃球聯賽球團會議，延續上次未討論完的議題。選秀會預計在7月15日登場，球季則暫定12月5日開打，國手保障年薪至少120萬。另先前傳出球員若先參加其他聯盟，未來想回來SBL選秀得先禁賽1年，最後這項規定並未通過。

上次會議中提出新球季考慮「滾動積分制」，昨進行表決後，將不採用此賽制，籃協祕書長李一中說：「若採用此賽制，比賽會更有懸疑性，但球季後段可能出現選對手的疑慮。」第18季將改回單一球季，進行10個循環，每隊出賽40場；季後賽首輪由前4名球隊交叉對決，採5戰3勝制，勝隊進行7戰4勝制的總冠軍戰。

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滾動積分制、禁賽令未過

上次球團會議結束後，傳出將規定大專、旅外球員，若不參加SBL選秀，而是先投身其他聯盟，未來想回到SBL參加選秀，必須禁賽1年。此消息一出，引起外界批評，李一中透露，球隊近期飽受壓力，最後決議不會有此禁令，不過未來球員想加入SBL，都得參加選秀會。

上屆SBL選秀會21人參加，最終僅3名球員獲青睞，創歷屆新低。第18季的選秀會預計在7月15日登場，雖然多了外籍生加入增添亮點，但今年UBA的應屆畢業生包括周桂羽、曾祥鈞、林俊吉都已選擇加入ABL，目前有意報名SBL選秀且較有名氣，僅剩台灣師大蘇士軒及中州科大外籍生斑霸，星光略顯黯淡。

此外，國手保障薪資條款部分，入選FIBA正式國際賽包含亞洲盃、世界盃及亞運12人名單，均保障年薪120萬元，但必須要在同一階段內兩戰都登錄及上場才能取得資格。

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