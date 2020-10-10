法網》紅土之王蠻牛快意復仇！第13冠只差最後一步

西班牙「蠻牛」納達爾在2020年法國網球公開賽男單4強戰中勝出，生涯第13度晉級紅土大滿貫冠軍戰。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2020年法國網球公開賽男單4強戰，西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）快意復仇，6：3、6：3、7：6（7：0）擺脫阿根廷矮將史瓦茲曼（Diego Schwartzman）苦苦糾纏，生涯第13度晉級紅土大滿貫冠軍戰，前12回「蠻牛」全部封王，週日還有機會再創歷史新高紀錄。

現年34歲、身高185公分的納達爾，比起28歲、號稱170公分的史瓦茲曼高大許多，汲取教訓的第2種子來勢洶洶，招牌左手上旋球展現紅土侵略性，有效壓制速度與爆發力一流的老冤家反撲，「蠻牛」全場拿到38個致勝分、6度破發，不讓以小搏大的史瓦茲曼有機會複製贏球模式，總計拉鋸3小時9分鐘直落3強勢出線，也回報先前羅馬名人賽8強爆冷輸球之仇。

「很高興這次我贏了，老實說，兩週前狀況還不太好，這次終於打出應有水準。」因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情休兵近大半年的納達爾，賽後推崇史瓦茲曼確實是可敬對手，總能逼得他激發出更多潛力，「我為這場激戰做足準備，希望決賽也能維持手感和狀態，更謝謝場邊球迷熱情支持。」衛冕者「蠻牛」本屆已6連勝、1盤未失，問鼎金盃的氣勢如日中天，壓軸對手將是塞爾維亞世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）強碰希臘第5種子西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）的勝方。

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網壇三巨頭當中，納達爾坐擁19座大滿貫男單冠軍，不但領先17冠的喬帥，更已直逼史上最多20冠的瑞士傳奇天王費德爾（Roger Federer），「蠻牛」只要在巴黎羅蘭加洛斯成名地搶下最後1勝、完成四連霸壯舉，即可追平亦敵亦友的費爸，首度並列史上之最。

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