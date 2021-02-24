NBA》活塞新秀立大功 主帥讚：他非同小可

S.李伊。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今活塞二度作客魔術，由於陣中後衛萊特（Delon Wright）因鼠蹊部拉傷、海伊斯（Killian Hayes）臀部關節唇撕裂傷缺陣，在迫使改組後衛輪替的情況下，此役由新秀S.李伊（Saben Lee）立下功勞，飆出全隊最高21分外加4助攻、3籃板2抄截，替活塞終止3連敗。

在上一戰對上魔術時，S.李伊就攻下12分、5助攻、4籃板和3抄截。此役，他再度突破自我，攻下新秀年最高分21分、外線3投全中。再加上傑克森（Josh Jackson）的18分、7籃板挹注，合力以105：93終結魔術3連勝。「隊友向自己道賀的感覺很好，」S.李伊表示，「教練也送上了比賽用球，我想這絕對是難以忘懷的經驗。」

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「他非同小可。」活塞主帥凱西（Dwane Casey）稱讚道，「他來自運動世家，S.李伊的父親曾參與過NFL，因此他也在這樣的環境下長大。他本身就很有料，是位聰穎的青年。」

S.李伊目前已出賽10場，平均上場時間13.1分鐘，場均5.1分、1.7助攻。以本週對抗魔術的上場時間最多，分別是33分鐘以及29分鐘。萊特的受傷正開啟了活塞另一道大門，這位新秀無疑能夠在未來發揮更大的價值。

Saben Lee showed out tonight pic.twitter.com/F6ZRjPNhYJ — The Dore Report （@dore_report） February 24, 2021

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