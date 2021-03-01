晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》灌籃大賽 再添2名小將登場

2021/03/01 22:43

西蒙斯。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕本季灌籃大賽除原先的尼克新生托平（Obi Toppin）參與外，今《ESPN》記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）又爆，再添有2名新生加入：溜馬菜鳥C.史坦利（Cassius Stanley）以及拓荒者年輕小將西蒙斯（Anfernee Simons）。

托平來自戴頓大學，於2020選秀的第8順位被尼克選中，本賽季在尼克隊的出場時間有限。平均出場僅12.2分鐘，場均4.6分、2.4籃板、0.5助攻以及48%的命中率。C.史坦利則是來自NCAA傳統籃球強校「藍魔鬼」杜克大學，於次輪被溜馬挑中，目前效力於發展聯盟的韋恩堡瘋蟻。出賽9場中，場均12.4分、3.2籃板以及1.2助攻。

儘管兩位一年級生目前還未在NBA新生年留下深刻的戰力，不過在大學階段卻是籃球場上的佼佼者。托平於2020獲選NCAA年度最佳球員、C.史坦利則是杜克大學先發得分手，未來在球場上還有很大的發展空間。

三年級生西蒙斯目前效力拓荒者，本季場均在17.5分鐘內能場均8.5分、2.5籃板、1.2助攻以及41.2%的三分投射能力。

本季NBA明星賽將於台灣時間3月8日在亞特蘭大登場，當天的細節官方也於近日出爐。技術挑戰、三分球大賽以及灌籃大賽皆與明星賽安排在同一天舉行。而灌籃大賽將會安插於比賽的中場時段。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。