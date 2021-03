NBA》灌籃大賽 再添2名小將登場

西蒙斯。(資料照,今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕本季灌籃大賽除原先的尼克新生托平(Obi Toppin)參與外,今《ESPN》記者「沃神」沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)又爆,再添有2名新生加入:溜馬菜鳥C.史坦利(Cassius Stanley)以及拓荒者年輕小將西蒙斯(Anfernee Simons)。

托平來自戴頓大學,於2020選秀的第8順位被尼克選中,本賽季在尼克隊的出場時間有限。平均出場僅12.2分鐘,場均4.6分、2.4籃板、0.5助攻以及48%的命中率。C.史坦利則是來自NCAA傳統籃球強校「藍魔鬼」杜克大學,於次輪被溜馬挑中,目前效力於發展聯盟的韋恩堡瘋蟻。出賽9場中,場均12.4分、3.2籃板以及1.2助攻。

儘管兩位一年級生目前還未在NBA新生年留下深刻的戰力,不過在大學階段卻是籃球場上的佼佼者。托平於2020獲選NCAA年度最佳球員、C.史坦利則是杜克大學先發得分手,未來在球場上還有很大的發展空間。

三年級生西蒙斯目前效力拓荒者,本季場均在17.5分鐘內能場均8.5分、2.5籃板、1.2助攻以及41.2%的三分投射能力。

本季NBA明星賽將於台灣時間3月8日在亞特蘭大登場,當天的細節官方也於近日出爐。技術挑戰、三分球大賽以及灌籃大賽皆與明星賽安排在同一天舉行。而灌籃大賽將會安插於比賽的中場時段。

