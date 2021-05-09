中職》兄弟野手要換不換惹爭議 看看聯盟規則怎麼說

兄弟昨和悍將之戰因換人爆發爭議。（取自中職官網影片）

〔體育中心／綜合報導〕兄弟昨和悍將之戰因換人爆發爭議，兄弟內野手潘志芳一次守備後身體不適，當另一名野手走進場內準備接替他時，潘志芳卻表示還可以繼續比賽，最後就沒有換人，但這卻引發悍將教頭洪一中不滿向裁判抗議，認為換人動作應該已經成立，而根據中職規則，這次關鍵就在於主審還沒讓比賽重新開始，因此兄弟換人也就不成立。

昨役5局上悍將陳凱倫擊出一、二壘間的強勁平飛球，潘志芳嘗試飛撲接球沒有攔到，身體還重重撞在地上，第一時間趴在地上無法起身，防護員也趕緊上場檢查他的傷勢，而張志強則拿著手套跑進球場內，準備要接替隊友守備，但潘志芳稍作喘息後卻繼續留在場上，最後兄弟就沒有換人。

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接下來洪總卻跑上場向主審抗議，認為兄弟應該已經完成換人的動作，潘志芳應該下場由張志強接替，最後經主審說明後才忿忿不平的走下場。

而攤開中職關於換人的規定，根據規則5.10 （j）項球員替換與更換投手的說明，當未經宣佈替補的球員上場之狀況發生時，以下情形替補球員將認定為已上場比賽：1.投手已就投手板位置、2.擊球員已就擊球區位置、3.野手已就被替捕球員之原守備位置且開始比賽和4.跑壘員已就被替換之跑壘員所佔之壘（原3.08（b））。

如果符合上述所說，未經宣布替補的球員所進行之Play，以及對這些球員所作之Play都會被視為合法行為，昨天兄弟潘志芳和張志強的換人，由於當時比賽已經暫停，張志強拿手套上場又退場的這段時間裡，主審並沒有宣布重新開始比賽，所以最後潘志芳才不用遭強制退場。

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