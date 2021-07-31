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東奧射箭》湯智鈞第四 爸媽驕傲喊「好可惜！下次再來」

2021/07/31 17:02

湯志昌，葉蓮香夫婦對兒子湯志鈞的表現與有榮焉。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕東京奧運射箭好手湯智鈞今天下午在銅牌戰以些微差距屈居第四名，在家全程觀戰的爸媽湯志昌、葉蓮香，心情也跟著湯智鈞射出的每支箭起起伏伏，雖然最後只拿到第四，湯志昌說，好可惜，不過至少拿到團體賽銀牌，葉蓮香說，志鈞為練奧運，已兩個月沒回家，她想說「辛苦了！下一次再來！」

湯智鈞上午進入四強後，下午的賽事在三峽湯家擠滿了媒體，與湯爸爸湯媽媽一起關心湯智鈞的晉級對戰，湯智鈞下午的第一戰無緣冠、亞軍之戰，第二戰與日本地主隊拚戰銅牌，過程中湯爸湯媽不斷握拳頭、幫兒子加油，每次射中10分黃心，就跟著拍手叫好，父母的心情盡在其中。

湯爸湯媽全程觀賽，不斷為兒子加油打氣。（記者翁聿煌攝）

湯智鈞全力拚搏的結果，仍然不幸以些微分數之差敗給對手，但是湯志昌和葉蓮香仍然難掩驕傲，湯志鈞首次參加奧運，就能拿到團體賽銀牌、個人賽第四名，比賽結束後，葉蓮香馬上接到新北市長侯友宜的道賀電話，侯友宜稱讚湯爸湯媽把小孩教的很好，志鈞表現沈穩、抗壓性佳，這次拿到第四，下次繼續加油。

湯家所在的三峽區二鬮里，里民也都在幫忙加油，里長陳孝皇的父親陳炎城，於1994年推動湯志鈞母校大埔國小射箭隊成立，很開心看到小選手開花結果。

湯志昌說，智鈞個性活潑、很愛搞怪，但是一站上射箭場，整個眼神就變的令人害怕，湯智鈞從國小4年級開始練射箭，以前就說要當國手，沒想到靠著不斷的努力，「當到奧運國手」，這次在奧運全力拚戰，家人和親友都他為榮。

湯爸湯媽（右下）以及大批媒體一起觀戰。（記者翁聿煌攝）

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