力拚外卡資格、水手惜敗天使 今日MLB戰績

水手不敵天使。（美聯社）

紅人2：9海盜

紅襪4：2國民

光芒4：3洋基

光芒4：3洋基

金鶯4：6藍鳥

費城人5：0馬林魚

大都會4：3勇士

印地安人9：6遊騎兵

運動家8：6太空人

雙城6：11皇家

老虎1：8白襪

小熊3：4紅雀

洛磯9：7響尾蛇

教士0：3巨人

天使2：1水手

釀酒人6：8道奇

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