力拚外卡資格、水手惜敗天使 今日MLB戰績

爆
水手不敵天使。（美聯社）
紅人2：9海盜
紅襪4：2國民
光芒4：3洋基
金鶯4：6藍鳥
費城人5：0馬林魚
大都會4：3勇士
印地安人9：6遊騎兵
運動家8：6太空人
雙城6：11皇家
老虎1：8白襪
小熊3：4紅雀
洛磯9：7響尾蛇
教士0：3巨人
天使2：1水手
釀酒人6：8道奇
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