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中職》完美主義、高度自我要求 羅力登峰造極非偶然

2021/10/08 19:17

羅力。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕富邦悍將洋投羅力昨天對樂天桃猿先發6局失6分，在隊友火力掩護下拿下本季第7勝和生涯第97勝，不過第7局他被邱丹、林承飛先後轟兩分砲，該局1人次都沒解決就退場，留下不完美的結局。

今天賽前羅力談道，因為之前被球打到，相隔2個禮拜再度先發，開賽後他還在投手丘感覺，前6局好的地方在於，心理方面努力控制身體狀況，去找好的投球感覺，做好投球工作。只是第7局投到不理想的位置被打者咬種，犯錯的地方再調整學習。

羅力昨天在第4局達成生涯1400局投球里程碑，挑戰中職生涯百勝也近在咫尺，他笑說，「我兩分鐘前才知道這件事耶，很酷，也很榮幸，從沒想過能達成此里程碑，來台發展想的是如何投好這一場球，再去想下一場投球，有機會的話當然想挑戰第100勝，甚至第200勝。」

2012年季中羅力來台發展，當時加盟桃猿中文譯名為「雷力」，關鍵人物當然是時任Lamigo桃猿領隊劉玠廷。

劉玠廷曾透露，當年其實已經找羅力2、3次，也已長期觀察1、2年，記得羅力2011年在美國獨立聯盟，成績在該聯盟出類拔萃，屬佼佼者，原本一開始羅力沒打算來台打球，終於在2012年點頭答應。

2012年羅力美國亞特蘭大獨立聯盟打球，當時他已投到生涯臨界點，想說投完就告老還鄉，很訝異當時Lamigo桃猿開出合約，本來他沒想說有正面回饋，所以沒很積極主動想來亞洲發展，是羅力老婆半推半就把他踢上飛機，才好不容易來台，開啟生涯新篇章。

談道在中職生存之道，羅力表示，工作態度正確，高度自我要求是關鍵，每一場先發備戰期間，他都要做到最完美，相信自己，做好心理層面建設，每一次先發賽前都做足準備，敞開心胸接受教練團建議指導，不排斥嘗試新的東西。

上月滿37歲的羅力說，他剛來台才27歲，但現在身體狀態當然不如當年，所以練習要調整改變，找到對自己最好的方式。

羅力中職生涯出賽223場，其中219場先發，戰績97勝67敗1中繼，防禦率3.36，兩度榮獲投手三冠王。

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