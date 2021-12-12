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企排》ACE球連發 太陽神喜迎主場四連勝

2021/12/12 18:16

太陽神喜迎主場四連勝。（官方提供）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕企業甲級排球聯賽上半季男子組最終戰，太陽神挾著地主優勢，全隊發出八記ace球，其中黃士展就包辦六顆，終場以 3：1（25:21、14:25、25:16、25:18）擊敗雲林美津濃，拿下第七勝，上半季排名第二。

首局臺中太陽神吳宗軒、焦璿誠、高偉誠三箭頭多點開花，取得領先優勢後，換上黃士展、陳昭銘等人延續攻勢，以25:17拿下。

次局，雲林美津濃在洪榮發的斜線重扣下重燃鬥志，張祐晨在四號位攻擊得分後，接續強力發球取分，網前的温逸凱趁著對方防守亂流，找到沙西米的機會，成功以25:14要回一局。

第三局，高偉誠四號位重扣率臺中太陽神找回士氣，陳仕東搭配吳宗軒、高偉誠的雙人攔網連續擋下洪榮發、温逸凱，加上吳宗軒的直線攻擊無人可擋，黃士展又連三顆的強力發球，重擊雲林美津濃的防守，太陽神以9分差扳回一城。

第四局，高偉誠、施宗諭和吳宗軒在網前阻攔美津濃攻勢，加上黃士展在局末點再度神發威，發出壓線ace球，太陽神喜迎主場四連勝。

今天發出18顆球，其中6顆ace球的「小胖」黃士展分享自己的發球秘訣，「在發球前會先調整呼吸，好讓自己保有穩定度。」

太陽神喜迎主場四連勝。（官方提供）

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