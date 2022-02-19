日職》對火腿瘋狂飆速！ 令和怪物噴生涯最快163公里火球（影音）

佐佐木朗希飆出163公里火球。（圖片擷取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕羅德「令和怪物」佐佐木朗希今天在練習賽對陣日本火腿狂飆速球，投出自高中以來最快的163公里火球，主投2局就有15球飆速160公里。

佐佐木朗希在第一局就猛飆火球，面對首棒清水優心就飆出161公里的速球讓他擊出一壘滾地出局，面對二棒今川優馬飆出160公里速球，再用159公里的速球讓他擊出飛球出局，接著面對第三棒的細川凌平，他在該打席第五球飆出163公里的火球，不過在第六球被敲安，接著面對四棒王柏融，佐佐木先飆一顆160公里速球讓大王揮棒落空，接著用161公里的速球讓他打出二壘滾地球結束第一局。

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總計佐佐木朗希首局11球當中全部都是直球，共8球在160公里以上。第二局佐佐木朗希也被敲出一支安打但也沒有失分，共用了15球。總計佐佐木朗希兩局共投26球，有15球在160公里以上，2局結束後也退場休息。

佐佐木朗希在職業賽場上被測到的最快球速為159公里，今天他直接在實戰上飆出163公里的速球，同時也是他自高三以來再次被測到投出163公里的火球。

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