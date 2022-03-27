晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

NFL》大頂薪時代？酋長送走六屆明星外接手原因曝光

2022/03/27 18:06

酋長明星外接手希爾來季轉戰海豚。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕NFL休賽季話題不斷，重磅交易不斷上演。日前堪薩斯酋長將陣中頭號明星外接手希爾（Tyreek Hill）交易至邁阿密海豚。不過究竟酋長為何忍痛也要將這位六屆職業盃、三屆年度第一隊的超級外接手給送走，也引發外界猜測。

在達成交易幾天後，希爾的經紀人羅森豪斯（Drew Rosenhaus）於播客節目上爆料，酋長原先早已計畫好要和希爾重新擬定一份延長合約。然而就在當時聯盟也發生了另一起重磅交易案，綠灣包裝工將明星外接手亞當斯（Davante Adams）送往拉斯維加斯突擊者，並和新東家簽下一份五年1.4億美元（約39億新台幣）的大約。

羅森豪斯表示，這樁交易案提升外接手的市場行情，也間接促使酋長送出希爾，「在亞當斯簽下破紀錄的合約後，我立刻檢視了希爾的合約，並與酋長球團有了談話。我認為這才是希爾該有的市場價值，若無法達成共識，那前往那些能讓他成為最高薪外接手的球隊，是對雙方最好的決定。」

最終酋長選擇送出希爾，向海豚換回5枚選秀籤。隨後海豚也與希爾簽下四年總值約1.2億美元（約34億新台幣）的合約，讓他超越亞當斯，成為史上最高薪外接手。上季希爾累積111次接球，繳出1239碼與9次達陣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。