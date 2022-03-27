NFL》大頂薪時代？酋長送走六屆明星外接手原因曝光

酋長明星外接手希爾來季轉戰海豚。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕NFL休賽季話題不斷，重磅交易不斷上演。日前堪薩斯酋長將陣中頭號明星外接手希爾（Tyreek Hill）交易至邁阿密海豚。不過究竟酋長為何忍痛也要將這位六屆職業盃、三屆年度第一隊的超級外接手給送走，也引發外界猜測。

在達成交易幾天後，希爾的經紀人羅森豪斯（Drew Rosenhaus）於播客節目上爆料，酋長原先早已計畫好要和希爾重新擬定一份延長合約。然而就在當時聯盟也發生了另一起重磅交易案，綠灣包裝工將明星外接手亞當斯（Davante Adams）送往拉斯維加斯突擊者，並和新東家簽下一份五年1.4億美元（約39億新台幣）的大約。

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羅森豪斯表示，這樁交易案提升外接手的市場行情，也間接促使酋長送出希爾，「在亞當斯簽下破紀錄的合約後，我立刻檢視了希爾的合約，並與酋長球團有了談話。我認為這才是希爾該有的市場價值，若無法達成共識，那前往那些能讓他成為最高薪外接手的球隊，是對雙方最好的決定。」

最終酋長選擇送出希爾，向海豚換回5枚選秀籤。隨後海豚也與希爾簽下四年總值約1.2億美元（約34億新台幣）的合約，讓他超越亞當斯，成為史上最高薪外接手。上季希爾累積111次接球，繳出1239碼與9次達陣。

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