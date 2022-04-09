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全國身障運動會 台南保齡球競技暫居第3

2022/04/09 20:59

全國身心障礙國民運動會今天開幕，南市隊伍由教育局長鄭新輝（右2）代表領隊進場。（南市教育局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕全國身心障礙國民運動會今（9）日於台中市盛大開幕，南市由教育局長鄭新輝代表領隊進場，目前保齡球競賽獎牌數暫居第3名。

全國身心障礙國民運動會為國內最高等級身心障礙競技賽會，南市共派出274位選手及隊職員參加。角逐項目包括田徑、游泳、桌球、羽球、健力、射箭、輪椅網球、保齡球、特奧滾球、特奧羽球、特奧保齡球、特奧輪鞋競速及特奧籃球等13項。

其中，保齡球項目已提前於4月8日開打，南市獎牌數累積2金6銀4銅，縣市排名暫居第3名。

鄭新輝表示，本屆聽障保齡球選手林雅琴在上屆身障運已為台南拿下2金1銀，今年再戰成績依然亮眼，賽事開打第1天，即拿下女子組個人賽金牌。

雅琴自小雖家境清寒，雙親都是聽障，在學習過程中比一般人辛苦，然而，聽不見聲音使得她更專注。原本她是田徑隊員，因緣際會下才開始接觸保齡球，經過大型賽事的洗禮，在2017年土耳其薩姆松聽奧獲得保齡球1金1銅佳績，今年也將代表台灣參加2022年巴西聽障奧運。

市長黃偉哲表示，期許南市代表隊旗開得勝、大顯身手，也鼓勵選手們秉持運動家精神及發揮長期培訓實力締造佳績。

南市體育處表示，南市歷年參賽成績都非常傑出，縣市得獎牌數維持前3名，其中田徑、游泳、保齡球及桌球為重點奪牌項目。

全國身心障礙國民運動會今天在台中市開幕，南市選手代表隊進場。（南市教育局提供）　

　　

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