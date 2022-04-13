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滑冰》日本冬奧金牌名將宣布生涯最終戰 避用「引退」2字有原因

2022/04/13 08:54

日本滑冰名將小平奈緒宣布退役。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕平昌冬奧金牌得主、日本競速滑冰名將小平奈緒昨在家鄉長野召開記者會宣布退役消息，表示在10月的全日本錦標賽結束後，就會結束選手生涯。

現年35歲的小平奈緒生涯四度參加冬季奧運，2010年在溫哥華奪下女子團體追逐戰銀牌，2018年平昌擊敗地主名將李相花，以破奧運紀錄的36秒95勇奪500公尺金牌，也是日本在女子滑冰項目的歷史首金，同時還摘下1000公尺銀牌。不過今年的北京冬奧受到賽前右腳踝扭傷的影響，表現不理想，500公尺、1000公尺分別以第17名、第10名作收。

小平奈緒昨舉辦退役記者會，表示10月全日本錦標賽的500公尺項目將是生涯最後一役，她提到去年夏天原本決定在今年冬奧後引退，但後來覺得「以奧運結束太可惜了」，下定決心要好好完成今年下半年的比賽，並以在故鄉長野舉辦的大賽作為最後一舞。

另外日本媒體觀察到，小平奈緒在記者會上極力避免使用「引退」兩個字，她則透露，是在記者會開始前在休息室從教練結城匡啟那裡得來的想法，「聽說業餘運動沒有引退這樣的說法，現在我也是這麼想的，所以今天用了最後衝刺這個詞，我想以這樣的方式結束最後一場比賽。」

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