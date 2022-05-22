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2022年05月20日
（2場）
結果
10
兄弟
1
獅
結果
9
悍將
6
桃猿
2022年05月21日
（2場）
結果
7
悍將
0
桃猿
結果
6
兄弟
7
龍
2022年05月22日
（2場）
17:05
0
獅
0
龍
17:05
0
悍將
0
桃猿
2022年05月20日
（1場）
結果
127
塞爾提克
102
熱火
2022年05月21日
（1場）
結果
117
獨行俠
126
勇士
2022年05月22日
（1場）
結果
109
熱火
103
塞爾提克
2022年05月23日
（1場）
09:00
0
勇士
0
獨行俠
2022年05月20日
（6場）
結果
8
羅德
1
軟銀
結果
1
歐力士
0
樂天
結果
3
西武
5
火腿
結果
5
中日
11
廣島
結果
6
巨人
2
阪神
結果
1
養樂多
3
橫濱DeNA
2022年05月21日
（6場）
結果
4
羅德
2
軟銀
結果
6
歐力士
2
樂天
結果
0
西武
4
火腿
結果
1
中日
10
廣島
結果
1
巨人
2
阪神
結果
9
養樂多
2
橫濱DeNA
2022年05月22日
（6場）
12:00
0
羅德
0
軟銀
12:00
0
樂天
0
歐力士
12:30
0
中日
0
廣島
13:00
0
巨人
0
阪神
13:00
0
養樂多
0
橫濱DeNA
13:00
0
西武
0
火腿
2022年05月20日
（8場）
結果
2
教士
0
費城人
結果
4
紅人
2
守護者
結果
6
紅雀
7
大都會
結果
7
白襪
4
皇家
結果
6
水手
12
紅襪
結果
3
響尾蛇
1
小熊
結果
1
遊騎兵
5
太空人
結果
6
洋基
9
金鶯
2022年05月21日
（15場）
結果
10
響尾蛇
6
小熊
結果
5
紅雀
3
海盜
結果
5
勇士
3
馬林魚
結果
6
光芒
8
金鶯
07:05
0
白襪
0
洋基
結果
4
道奇
1
費城人
結果
1
紅人
2
藍鳥
結果
3
水手
7
紅襪
結果
1
老虎
6
守護者
結果
6
雙城
4
皇家
結果
3
遊騎兵
0
太空人
結果
0
國民
7
釀酒人
08:40
0
大都會
0
洛磯
結果
4
運動家
2
天使
結果
8
教士
7
巨人
2022年05月22日
（16場）
01:05
0
白襪
0
洋基
02:20
0
響尾蛇
0
小熊
03:07
0
紅人
0
藍鳥
03:10
0
大都會
0
洛磯
04:05
0
教士
0
巨人
04:10
0
水手
0
紅襪
06:05
0
道奇
0
費城人
06:10
0
勇士
0
馬林魚
06:10
0
老虎
0
守護者
06:35
0
紅雀
0
海盜
07:05
0
光芒
0
金鶯
07:10
0
遊騎兵
0
太空人
07:10
0
國民
0
釀酒人
07:10
0
雙城
0
皇家
08:40
0
大都會
0
洛磯
09:07
0
運動家
0
天使
2022年05月21日
（1場）
17:00
0
新竹攻城獅
0
富邦勇士
體育
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NBA
熱火退綠衫軍系列賽2：1領先 今日NBA季後賽戰績
2022/05/22 12:36
熱火109：103塞爾提克
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