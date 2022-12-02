世足Live》藍武士下半場逆襲！ 日本2比1驚奇擊敗西班牙

日本隊堂安律射門破網追平。（路透）

第90分鐘+8，比賽結束。日本隊以2比1擊敗西班牙，日本隊和西班牙都挺進16強。日本隊以小組第一晉級。西班牙以小組第二晉級16強。

日本隊整場比賽控球率16％，而西班牙則有74％。日本隊全場有6次射門、3次射正，西班牙全場有13次射門、5次射正。

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第90分鐘+6，西班牙奧爾默射門沒進。

第90分鐘+4，西班牙P.托雷斯射門沒進。

---下半場傷停補時：7分鐘---

第90分鐘，西班牙奧爾默射門被救下。

第89分鐘，西班牙阿森西奧射門沒進。

第89分鐘，西班牙阿爾巴射門被救下。

第87分鐘，日本隊換人，遠藤航上場，田中碧退場。

第85分鐘，西班牙阿森西奧射門被擋下。

第83分鐘，日本三笘薰犯規。

第83分鐘，日本板倉滉頭槌射門被救下。

第80分鐘，西班牙奧爾默射門被擋下。

第74分鐘，西班牙阿森西奧射門沒進。

第70分鐘，日本隊淺野拓磨射門沒進。

第70分鐘，日本隊三笘薰犯規。

第69分鐘，日本隊換人，冨安健洋上場，鎌田大地退場。

第68分鐘，西班牙換人，阿爾巴（Jordi Alba）上場，巴爾德退場。

第68分鐘，西班牙換人，法蒂（Ansu Fati）上場，加維退場。

第64分鐘，西班牙佩德里犯規。

第62分鐘，日本隊換人，淺野拓磨上場，前田大然退場。

第57分鐘，西班牙換人，阿森西奧（Marco Asensio）上場，威廉斯退場。

第57分鐘，西班牙換人，F.托雷斯（Ferran Torres）上場，威廉斯退場。

田中碧踢進日本隊第2球。（路透）

田中碧踢進日本隊第2球。（路透）

第51分鐘，日本隊田中碧在禁區前射門破網，日本隊以2比1領先西班牙。

日本隊堂安律射門破網追平。（路透）

第48分鐘，日本隊堂安律射門破網，日本隊追成1比1平手。

第46分鐘，西班牙巴爾德犯規。

第46分鐘，西班牙換人，卡瓦哈爾（Dani Carvajal）上場，阿茲皮利奎塔退場。

第46分鐘，日本隊換人，三笘薰上場，長友佑都退場。

第46分鐘，日本隊換人，堂安律上場，久保建英退場。

第45分鐘+2，上半場比賽結束。西班牙以1比0領先日本。

西班牙上半場控球率為78％，而日本隊則為14％。西班牙全場5次射門、3次射正，而日本全場2次射門、0次射正。

第45分鐘+2，西班牙獲得角球。

---上半場傷停補時：1分鐘---

日本隊。（歐新社）

第45分鐘，日本隊吉田麻也因犯規，吞下黃牌。

第44分鐘，日本隊谷口彰悟因犯規，吞下黃牌。

第42分鐘，西班牙奧爾默射門被擋下。

第39分鐘，日本板倉滉因犯規吞下黃牌。

第38分鐘，日本板倉滉犯規。

第36分鐘，日本隊鎌田大地射門被擋下。

第35分鐘，日本隊鎌田大地進攻越位。

第33分鐘，日本隊谷口彰悟犯規。

第32分鐘，日本隊前田大然犯規。

第28分鐘，日本守田英正犯規。

第25分鐘，日本隊鎌田大地進攻越位。

第25分鐘，西班牙蒙洛塔進攻越位。

第23分鐘，西班牙蒙洛塔射門被救下。

西班牙蒙洛塔。（路透）

第21分鐘，日本隊谷口彰悟犯規。

第18分鐘，西班牙巴爾德犯規。

西班牙蒙洛塔在門前頭槌破網。（美聯社）

西班牙蒙洛塔在門前頭槌破網。（美聯社）

第12分鐘，西班牙蒙洛塔在門前頭槌破網，西班牙以1比0領先。

第9分鐘，西班牙蒙洛塔頭槌射門被救下。

第9分鐘，西班牙獲得角球。

第8分鐘，日本伊東純也射門沒進。

西班牙加維（右）。（路透）

第7分鐘，西班牙P.托雷斯犯規。

第7分鐘，西班牙布斯克茲射門沒進。

---上半場比賽開始---

日本隊。（美聯社）

賽前資訊：

E組形勢混亂，四隊都還未確定晉級，西班牙的確也沒有太多本錢放鬆控制比賽；另一方面，日本是贏球就晉級、而輸球就淘汰。

更多請見：世界盃賽前分析》日本對西班牙硬仗 比數小分機率高

西班牙隊。（路透）

日本先發名單：（陣型3-4-3）

門將：權田修一

後衛：谷口彰悟、板倉滉、吉田麻也

中場：長友佑都、守田英正、伊東純也、田中碧

前鋒：久保建英、鎌田大地、前田大然

西班牙隊。（路透）

西班牙先發名單：（陣型4-3-3）

門將：西蒙（Unai Simon）

後衛：阿茲皮利奎塔（Cesar Azpilicueta）、P.托雷斯（Pau Torres）、巴爾德（Alejandro Balde）、羅德里（Rodri）

中場：布斯克茲（Sergio Busquets）、加維（Gavi）、佩德里（Pedri）

前鋒：蒙洛塔（Alvaro Morata）、威廉斯（Nico Williams）、奧爾默（Dani Olmo）

日本隊。（路透）

球場資訊：

球場：Khalifa International Stadium

天氣：夜空多雲

主裁判：Victor GOMES

助理裁判1：Zakhele SIWELA

助理裁判2：Souru PHATSOANE

第四裁判：Salima MUKANSANG

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