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這真的太扯！國小女神童1分鐘扯鈴320下 創賽史最猛紀錄

2022/12/02 20:21

後龍國小水洪悅家一分鐘繞出320下，將來很難突破。（大會提供）

〔體育中心／綜合報導〕教育部111學年度全國各級學校民俗體育競賽，繼上上週在嘉義吳鳳科大九項賽事之後，今天移師台南大學進行為期3天的最後4項比賽，由於扯鈴和跳繩兩項參賽人數達3300，幾占總參賽人數的一半，各校精銳盡出，精彩可期。今（2日）天率先登場的扯鈴競速賽，由於參賽人次更甚去年，總共進行50組比賽，其中苗栗後龍國小的洪悅家在國小高年級女子組繞腳競速賽，竟「扯」出1分鐘320下，等於一秒鐘要繞腳5.3下，創下紀錄，也是歷年之最。

今年扯鈴參賽人次達1700人，是13項比賽最踴躍的，所有賽事前後進行3天。今天下午登場的繞腳競速賽，要將扯鈴繞腳計圈數，不僅考驗選手體力和耐力，也考驗著裁判眼力。去年最快的成績是後龍國小的洪悅家，成績是242下，她今年更上一層樓，拼了吃奶的力量，扯繞出320下的超人紀錄，比去年突破78下，累到她賽後差點哭了出來。

洪家盡出扯鈴高手，洪悅家弟弟洪悅恩也在高年級男子組繞出228下佳績，獲得特優。這項比賽苗栗後龍是最大贏家，除洪悅家之外，中年級組杜昌晏也以270下拿下特優，金門金鼎國小賴翊銘268下、中年級女子組後龍國小彭彥媮254下，同是中年級的「特快車」。

扯鈴裁判長許順清表示，扯鈴競速有學校專門推廣訓練，除扯鈴變輕變小，扯鈴棍和繩子都要縮短，大家除比技術外，也在器材做了改良，才會愈扯愈快，以前1分鐘200多下已經很不簡單，今年還有國小選手突破300下，國中女子組台北東山國中的邱薰霈1分鐘來到275下，她是去年國小組第2快的選手，今年扯鈴項目可謂英雄出少年。

另一項拋鈴跳繩競速賽，以拋鈴後再跳繩一次迴旋計算一下，苗栗後龍的謝秉軒、金門金鼎鄭文歆的97下已非常了得，苗栗後龍高年級組的蔣秉軒更跳出1分鐘119下的超快佳績，技驚全場。

這項比賽亦進行各組團體賽，國小男子組由苗栗後龍、金門金鼎和新北思賢三校獲得特優。小女團體組特優3校則是金鼎、後龍和台中石岡。國中組獲特優的學校為男子組桃園慈文、苗栗造橋和金門金寧國中; 女子組金寧、造橋和苗栗維真國中。

台北東山國中邱薰霈以二275下在國中組稱后。（大會提供）

國小拋鈴跳繩競速後龍蔣秉軒119下冠軍。（大會提供）

北一女中胡詠，脫鞋拼了。（大會提供）

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