世足Live》荷蘭3比1擊敗美國 首支挺進八強球隊

荷蘭布林德進球。（路透）

第90分鐘+7，比賽結束。荷蘭以3比1擊敗美國，荷蘭挺進八強賽。

荷蘭全場控球率35％，美國隊則有52％。荷蘭全場有12次射門、6次射正，而美國全場17次射門、6次射正。

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第90分鐘+6，美國隊阿倫森犯規。

第90分鐘+4，美國隊穆薩射門被擋下。

第90分鐘+3，荷蘭隊換人，韋霍斯特（Wout Weghorst）上場，哈克波退場。

第90分鐘+3，荷蘭隊換人，萊特（Mathijs de Ligt）上場，阿克退場。

第90分鐘+2，美國隊換人，莫里斯（Jordan Morris）上場，羅賓森退場。

第90分鐘+1，美國耶德林犯規。

---下半場傷停補時：6分鐘---

第89分鐘，美國隊雷伊納射門沒進。

第87分鐘，荷蘭德魯恩因犯規吞下黃牌。

第86分鐘，美國齊默曼射門沒進。

第86分鐘，美國隊獲得角球。

第81分鐘，荷蘭鄧弗里斯在門前接獲隊友傳球，射門破網，荷蘭以3比1領先。

第80分鐘，美國隊獲得角球。

第79分鐘，美國普利希奇射門沒進。

第78分鐘，荷蘭貝爾溫射門沒進。

第76分鐘，美國隊萊特在禁區內射門破網，美國隊追至1比2。

美國萊特為球隊踢進第一球。（美聯社）

第75分鐘，美國隊換人，耶德林（DeAndre Yedlin）上場，德斯特退場。

第75分鐘，美國隊獲得角球。

第74分鐘，美國雷伊納射門沒進。

第72分鐘，美國萊特進攻越位。

第71分鐘，荷蘭德佩射門被救下。

第71分鐘，荷蘭庫普麥納斯射門被救下。

第71分鐘，荷蘭范戴克頭錘沒進。

第70分鐘，荷蘭隊獲得角球。

第68分鐘，美國阿倫森犯規。

第67分鐘，美國隊換人，萊特（Haji Wright）上場，麥肯尼退場。

第67分鐘，美國隊換人，阿倫森（Brenden Aaronson）上場，維阿退場。

第63分鐘，美國隊維阿射門被擋下。

第62分鐘，荷蘭范戴克犯規。

第61分鐘，荷蘭德佩被救下。

第61分鐘，荷蘭哈克波射門被救下。

第60分鐘，荷蘭庫普麥納斯因犯規，吞下黃牌。

第59分鐘，荷蘭庫普麥納斯犯規。

第55分鐘，荷蘭貝爾溫犯規。

第54分鐘，美國隊麥肯尼射門沒進。

第53分鐘，美國隊普利希奇射門沒進。

第51分鐘，美國隊德斯特射門沒進。

第50分鐘，荷蘭廷博犯規。

第50分鐘，荷蘭隊德佩射門沒進。

第49分鐘，美國隊麥肯尼射門沒進。

第49分鐘，美國隊里姆射門沒進。

第49分鐘，美國隊獲得角球。

第46分鐘，美國隊換人，雷伊納（Gio Reyna）上場，費雷拉退場。

第46分鐘，荷蘭隊換人，庫普麥納斯（Teun Koopmeiners）上場，克拉森退場。

第46分鐘，荷蘭隊換人，貝爾溫（Steven Bergwijn）上場，德魯恩退場。

---下半場比賽開始：---

第45分鐘+2，上半場比賽結束，荷蘭以2比0領先美國。

第45分鐘+1，荷蘭布林德在禁區內接獲傳球，起右腳射門破網，荷蘭以2比0領先美國。

荷蘭德佩射門破網。（美聯社）

荷蘭布林德進球。（法新社）

---上半場傷停補時：1分鐘---

第44分鐘，美國德斯特射門被擋下。

第43分鐘，美國維阿射門被救下。

第40分鐘，荷蘭廷博犯規。

第37分鐘，美國亞當斯進攻越位。

第36分鐘，美國齊默曼犯規。

第30分鐘，荷蘭廷博犯規。

第29分鐘，荷蘭隊獲得角球。

第28分鐘，荷蘭隊獲得角球。

第21分鐘，美國普利希奇進攻越位。

第18分鐘，荷蘭布林德射門沒進。

第14分鐘，荷蘭鄧弗里斯犯規。

第10分鐘，荷蘭德佩在禁區內接獲傳球，射門破網，荷蘭以1比0領先。

荷蘭德佩射門破網。（美聯社）

第9分鐘，荷蘭德佩射門沒進。

第7分鐘，美國隊獲得角球。

美國普利希奇射門（右）射門沒進。（美聯社）

第3分鐘，美國羅賓森犯規。

第3分鐘，美國普利希奇射門被救下。

---上半場比賽開始---

賽前資訊：

荷蘭在分組賽以2勝1和取得7分積分位居A組首位，陣中鋒線球員哈克波（Cody Gakpo）三場出賽場場進球，可以說是荷蘭晉級之路最強的攻擊主力；美國在分組賽以1勝2和的不敗戰績拿下B組第二，普利希奇（Christian Pulisic）以及維阿（Tim Weah）是陣中為二取得進球的球員，值得注意的是普利希奇，畢竟他一助攻一進球的表現撐起美國晉級的半片天。

更多請見：世足16強分析》荷蘭小分勝美國 1:0合理結局

荷蘭隊。（路透）

荷蘭先發名單：（陣型3-5-2）

門將：諾伯特（Andries Noppert）

後衛：廷博（Jurriën Timber）、范戴克（Virgil van Dijk）、阿克（Nathan Aké）

中場：克拉森（Davy Klaassen）、德魯恩（Marten de Roon）、布林德（Daley Blind）、F.德容（Frenkie de Jong）、鄧弗里斯（Denzel Dumfries）

前鋒：哈克波（Cody Gakpo）、德佩（Memphis Depay）

美國隊。（路透

美國先發名單：（陣型4-3-3）

門將：透納（Matt Turner）

後衛：德斯特（Sergino Dest）、齊默曼（Walker Zimmerman）、羅賓森（Antonee Robinson）、里姆（Tim Ream）

中場：亞當斯（Tyler Adams）、穆薩（Yunus Musah）、麥肯尼（Weston McKennie）

前鋒：費雷拉（Jesus Ferreir）、普利希奇（Christian Pulisic）、維阿（Tim Weah）

美國球星普利希奇。（路透）

球場資訊：

球場：Khalifa International Stadium

天氣：夜空晴朗

主裁判：Wilton SAMPAIO

助理裁判1：Bruno Boschilia

助理裁判2：Bruno PIRES

第四裁判：Andres Matias MATONTE CABRERA Weather

荷蘭隊長范戴克。（路透）

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