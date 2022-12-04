世足Live》姆巴佩領軍法國 對決萊萬率領的波蘭

法國姆巴佩。（美聯社）

賽前資訊：

法國在前兩場比賽就攻進六個進球，進攻端對法國來說不會是個問題，反倒是防守上有一些問題，連續三場都有丟球；波蘭維持著以往的球風，強力防守，靠著單點萊萬多夫斯基帶隊，但碰上有多個強力球員，不管是從前鋒到後衛，法國整體幾乎都大勝波蘭，本場波蘭肯定會是場硬仗。



更多請見：世足16強分析》看好法國勝波蘭 ​​預測3:0或3:1

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波蘭萊萬多夫斯基。（路透）

法國先發名單：（陣型4-5-1）

門將：尤里斯 （Hugo Lloris）

後衛：瓦拉內 （Raphaël Varane）、孔德（ Jules Kounde）、烏帕梅卡諾 （Dayot Upamecano） 、T.赫南德茲 （Theo Hernandez）

中場：葛里茲曼 （Antoine Griezmann）、曹亞曼尼 （Aurelien Tchouameni ）、姆巴佩（ Kylian Mbappe）、登貝萊 （Ousmane Dembele）、拉比奧 （ Adrien Rabiot）

前鋒：吉魯（ Olivier Giroud）

波蘭先發名單：（陣型4-5-1）

門將：史澤斯尼（Wojciech Szczęsny）

後衛：凱許（Matty Cash）、基維奧爾（Jakub Kiwior）、格利克（Kamil Glik）、貝雷茲內斯基（Bartosz Bereszyński）

中場：克里霍維亞克（Grzegorz Krychowiak）、卡明斯基（Jakub Kamiński）、S.席曼斯基（Sebastian Szymański）、傑林斯基（Piotr Zieliński）

前鋒：萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）

球場資訊：

球場：Al Thumama Stadium

天氣：夜空晴朗

主裁判：Jesús Valenzuela Sáez

助理裁判1：Jorge Urrego Martínez

助理裁判2：Tulio Moreno

第四裁判：Kevin Ortega

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