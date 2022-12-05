世足Live》「三獅軍團」拚八強 英格蘭 0：0 塞內加爾

英格蘭。（路透）

第23分鐘，塞內加爾伊斯梅拉射門沒進。

第22分鐘，塞內加爾布萊耶射門被擋下。

第21分鐘，英格蘭史東斯射門沒進。

第20分鐘，英格蘭獲得角球。

第16分鐘，塞內加爾迪亞塔犯規。

第11分鐘，塞內加爾迪亞塔犯規。

第8分鐘，塞內加爾迪亞塔犯規。

第7分鐘，塞內加爾迪亞塔犯規。

第6分鐘，塞內加爾西斯犯規。

---上半場開始---

賽前資訊：

英格蘭與塞內加爾這兩支分屬歐、非的勁旅，歷史上並沒有任何交手紀錄，但塞內加爾陣中幾名主力球員像是前鋒伊斯梅拉（Ismaila Sarr）、後衛庫利巴利（Kalidou Koulibaly）、門將E.門迪（Edouard Mendy）等均效力英超俱樂部，雙方對陣起來應絲毫沒有陌生感。

更多請見：世足16強分析》看好英格蘭小分勝野獸派塞內加爾

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英格蘭。（美聯社）

英格蘭先發名單：（陣型4-3-3）

門將：皮克福德（Jordan Pickford）

後衛：沃克（Kyle Walker）、盧克蕭（Luke Shaw）、史東斯（John Stones）、馬奎爾（Harry Maguire）

中場：萊斯（Declan Rice） 、韓德森（Jordan Henderson）、貝林漢姆（Jude Bellingham）

前鋒：凱恩（Harry Kane） 、薩卡（Bukayo Saka）、福登（Phil Foden）

塞內加爾。（美聯社）

塞爾加爾先發名單：（陣型4-4-2）

門將：E.門迪（Edouard Mendy）

後衛：庫利巴利（Kalidou Koulibaly）、雅各布斯（Ismail Jakobs）、薩巴利（Youssouf Sabaly）、迪亞洛（Abdou Diallo）

中場：N.門迪（Nampalys Mendy）、西斯（Pathe Ciss）、迪亞塔（Krepin Diatta）、伊斯梅拉（Ismaila Sarr）

前鋒：布萊耶（Boulaye Dia）、I.恩迪耶（Iliman Ndiaye）

球場資訊：

球場：Al Bayt Stadium

天氣：夜空多雲

主裁判：Ivan Arcides Barton Cisneros

助理裁判1：David Jonathan Morán Santos

助理裁判2：Katie Nesbitt

第四裁判：Said MARTINEZ

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