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PLG》林書豪還不能上 班尼特猛轟33分助攻城獅力退鋼鐵人

2023/02/05 17:49

班尼特。（PLG提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕近期飽受傷病困擾的新竹街口攻城獅，今在主場迎戰高雄17直播鋼鐵人，吸引5582 名球迷進場力挺，洋將班尼特猛轟6顆三分球，豪取33分、13籃板，助隊以89：86終止2連敗。

鋼鐵人本季至今只拿下2勝，狀況低迷，雖然網羅前NBA台裔球星林書豪加入，但他剛抵台還無法上陣發揮「救世主」的作用，也讓鋼鐵人今迎戰傷兵滿營的攻城獅依舊打得辛苦。

攻城獅洋將班尼特半場繳出19分、7籃板，助隊在兩節打完取得42：39領先，而鋼鐵人克拉索夫半場繳11分、9籃板表現最佳，陳又瑋貢獻9分、5助攻。易籃後，鋼鐵人在決勝節一度追到只剩1分落後，只是關鍵時刻失誤連發，無力扭轉戰局。

對於球隊最後贏得驚險，攻城獅主帥林冠綸表示，主要是第4節的防守強度鬆散，給了對手機會把分數拉近的機會，好在暫停後有調整回來，也感謝球員的努力。

攻城獅班尼特繳出全隊最高33分、13籃板，阿提諾挹注14分。攻城獅日前傷了高國豪、田浩兩名後衛，人手不足情況下，只好登錄助理教練陳則語，今天復出首秀他繳出2分、1助攻，林冠綸也對他表現感到滿意，「對他表現很滿意，我們贏的分數不多，每個人都有貢獻，他在需要控制節奏時把最後一波進攻穩住，感謝他對球隊的貢獻。」

鋼鐵人方面，射手呂政儒投進5顆三分球挹注17分， 克拉索夫繳出全隊最高18分、13籃板。

克拉索夫。（PLG提供）

呂政儒。（PLG提供）

阿提諾。（PLG提供）

班尼特。（PLG提供）

陳則語。（PLG提供）

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