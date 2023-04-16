PLG》林書豪18分準大三元 鋼鐵人力退國王收下6連勝擺脫墊底

林書豪率領球隊取得6連勝。（記者廖振輝攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕林書豪今天攻下18分、10助攻、9籃板的準大三元數據，並帶領高雄鋼鐵人擋住對手反撲，終場以92：85險勝弟弟林書緯所屬的新北國王，助隊收下隊史最長6連勝，同時以13勝21負登上第5，繼續向季後賽邁進。

林書豪和林書緯在職業生涯首次的交手出現在2月28日，當時豪小子拿23分，林書緯有10分、10助攻，由林書緯所屬的新北國王帶走勝利，這次雙方再次交手，吸引6800人進場，但結局卻大不同。

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林書豪上半場拿11分、8助攻、5籃板，加上團隊三分球17投9中，其中悟空包辦4顆，拿17分，8人上陣有7人得分，最多領先超過20分，鋼鐵人兩節打完以53：38領先。

但國王非省油的燈，楊敬敏先在外圍開火，接著曼尼高、蘇士軒、Q.戴維斯連續得分，以一波21：6的狂暴攻勢將比分扳成62：62，儘管鋼鐵人又再度超前戰局，而楊敬敏投進壓哨三分彈，他一人攻下15分，助國王三節打完追成69：71。

曼尼高在決勝節最後4分20秒的追平兩罰命中，將比賽又帶回原點，兩隊展開拉鋸戰，但溫德關鍵時刻在籃下擺進2球，王率翔的切入上籃命中，張伯維的抄截成功，林書豪在剩下2分25秒快攻得手，接著呂政儒又進球，助鋼鐵人取得92：85領先，比賽勝負就此定調。

林書豪手感欠佳，26投僅6中，也中斷連10場得20分的紀錄，洋將溫德拿下全隊最佳20分、19籃板，共4人得分達雙位數，助鋼鐵人奪下6連勝，也擠下新竹攻城獅的12勝21負，躍上第5，與第4的夢想家只剩1.5場勝差。

國王以楊敬敏的22分最佳，戴維斯拿15分，曼尼高、蘇士軒和簡祐哲各有13分，林書緯6分、9籃板、5助攻，球隊吞下2連敗。

林書豪遭遇對手嚴防，雙手傷痕累累，他還環抱隊友悟空向裁判抱怨對手犯規動作。（記者廖振輝攝）

林書豪遭遇對手嚴防，雙手傷痕累累。（記者廖振輝攝）

林書豪遭遇對手嚴防，雙手傷痕累累。（記者廖振輝攝）

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