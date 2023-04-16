PLG》林書豪上半場手感不佳 仍有11分、8助攻技壓弟弟林書緯

林書豪遭遇對手嚴防，雙手傷痕累累，他還環抱隊友悟空向裁判抱怨對手犯規動作。（記者廖振輝攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕挑戰6連勝的高雄鋼鐵人今天北上出戰新北國王，上演本季第2次的林家兄弟對決戲碼，林書豪半場拿11分、8助攻、5籃板，加上悟空有17分進帳，助隊以53：38領先國王，而林書緯則有3分進帳。

為因應高人氣的林書豪，加上又是對上弟弟林書緯的戲碼，新莊體育館也從原本6540席加開至6800席，門票在賽前早已搶購一空，而林爸爸、林媽媽也坐在場邊觀戰。

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林書豪今天只要對位林書緯都會引起現場球迷歡呼，而鋼鐵人開賽打出26：11的亮麗開局，除了靠豪小子的5次助攻穿針引線，加上9分進帳，還有洋將悟空的火燙手感，4投4中包括3顆三分球，首節打完以31：20領先國王。

鋼鐵人的三分火力充沛，半場17投9中，最多領先超過20分，而林書豪因到遭對手貼身防守，有不少身體對抗，甚至多次跌倒，他不時向裁判秀出手上的抓痕，豪小子兩節出賽21分鐘11秒，14投3中拿11分，另有4次失誤、3犯規。

至於國王以簡祐哲和Q.戴維斯的10分最佳，曼尼高7投1中只有3分，而林書緯出賽15分鐘，拿3分、3助攻。

林書豪遭遇對手嚴防，雙手傷痕累累，他還環抱隊友悟空向裁判抱怨對手犯規動作。（記者廖振輝攝）

林書豪遭遇對手嚴防，雙手傷痕累累，他還環抱隊友悟空向裁判抱怨對手犯規動作。（記者廖振輝攝）

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