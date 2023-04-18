柯瑞率勇士再戰國王 今日賽事預告與轉播

柯瑞。（資料照，今日美國）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟有一場賽事轉播，由勇士對上教士，勇士派出陣中王牌佛里德（Max Fried）對上教士維瑟斯（Ryan Weathers），哪一隊能拿下勝利呢?

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NBA季後賽部分有兩場賽事轉播，由籃網對上七六人，七六人首戰已經順利拿下勝利，他們能否成功在主場拿下兩勝呢?第二場是勇士對決國王，勇士首場以3分之差敗給國王，柯瑞（Stephen Curry）能否順利扳平戰局，又或是福克斯（De'Aaron Fox）能再讓國王拿下一勝呢?

中職部分有兩場賽事，第一場為統一獅對決味全龍，統一獅將派出羅昂對決味全龍郭郁政，第二場是樂天桃猿對決中信兄弟，樂天將派出陳克羿對決兄弟鄭凱文，兩位都是本季首度出賽，誰能幫助球隊取勝呢?別忘了收看囉!

MLB

09:30 勇士@教士 愛爾達體育2台

NBA

07:30 籃網@七六人 緯來體育

10:00 勇士@國王 緯來體育、愛爾達體育1台

日職

16:58 樂天@歐力士 ELEVENSPORTS1

16:58 軟銀@西武 ELEVENSPORTS2

中職

18:35 統一獅@味全龍 愛爾達體育2台

18:35 樂天桃猿@中信兄弟 緯來體育

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