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PLG》林書豪轟50分平紀錄「大三元」 鋼鐵人扳倒國王奪8連勝

2023/04/23 17:01

林書豪拿下50分10籃板11助攻。（鋼鐵人提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕連兩天出賽的林書豪絲毫沒受到體力影響，今天在主場鳳山體育館不僅上半場就轟32分打破聯盟的半場得分紀錄，全場攻下50分追平聯盟紀錄，鋼鐵人頂住豪小子提前6犯的壓力，最終以116：110氣走龍頭新北國王，拉出8連勝，戰績15勝21敗追平台新夢想家。

林書豪本季平均25.4分、7.9籃板及8.4助攻，值得一提的是，他不僅個人數據亮眼，更助鋼鐵人翻身，從原本2勝17負在聯盟敬陪末座，晉級季後賽痴人說夢，如今15勝21負，和夢想家戰績相同，不過因對戰劣勢未能衝上聯盟第4的位置，但想搶入季後賽還是有機會。

林書豪上一場對國王單場22投僅5中，不過今天強勢反彈，半場以16投13中，包括2顆三分球、5罰4中，以32分打破台新夢想家吉爾貝克、前新竹攻城獅洋將法獅共同保持的31分半場得分紀錄，締造聯盟新猷。

林書豪第三節繼續開啟進攻模式，單節10分進帳，只是他犯規迅速累積到5犯，只能在場下指導隊友，原本領先超過雙位數的鋼鐵人，末節被國王越追越近，逼得5犯在身的林書豪只能趕緊上場救火。

國王在末節由洪志善飆入3顆三分球，以及悶了很久的洋將曼尼高在5分26秒買到三罰機會都把握住助隊追成96：96平手，林書豪隨即回應一次「三分打」及兩罰俱中，於4分49秒追平聯盟單場50分的紀錄，只是他37秒後6犯畢業，留下50分、10籃板、11助攻。

少了第一大將壓陣的鋼鐵人克服最不利狀況，關鍵時刻張傑瑋有所貢獻，以及戴維斯發生進攻犯規等，驚濤駭浪中把勝利收下。洋將溫德18分、17籃板，悟空12分，張傑瑋12分有10分出自末節決勝階段，也算是贏球功臣。

國王近5場輸4場，戰績24勝11敗只領先22勝12敗的衛冕軍富邦勇士1.5場勝差，想保住龍頭位置還是得繼續求勝。戴維斯24分、14籃板，楊敬敏19分，林書緯15分、11助攻，曼尼高14分、8助攻，洪志善12分入袋。

林書豪拿下50分10籃板11助攻。（鋼鐵人提供）

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