亞洲盃女籃》中國2公尺長人韓旭26分領銜 日本6連霸夢碎

中國擊敗日本奪冠。（取自FIBA官網）

〔記者粘藐云／綜合報導〕亞洲盃女籃金牌戰由衛冕軍日本對決中國，上半場打完日本取得9分領先，易籃後中國扭轉頹勢，終場前1分05秒韓旭放進關鍵2分，且攻下全場最高26分，率隊以73：71險勝，斬斷日本5連霸。

亞洲盃女籃今進行最後一日賽程，金牌戰由挑戰6連霸的日本對決中國。近幾年日本崛起，在亞洲盃對中國取得6連勝，前次在亞洲盃輸給中國已是2011年；日本和中國這次亞洲盃皆以全勝之姿晉級4強。

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兩隊在首節戰成平手，中國隊在第2節開局打出7：0攻勢一度取得領先，但日本在暫停後很快調整到位，高田真希上半場砍下12分，幫助球隊要回領先，加上日本團隊防守成功壓制中國，讓她們在第2節只拿9分，前兩節打完日本暫以35：26領先。中國隊方面，205公分的韓旭砍下全場最高13分。

易籃後中國急起直追，決勝節三分球連發扳平戰局，終場前1分05秒，韓旭投進關鍵兩分，助隊握有領先優勢，加上把握罰球機會，驚險把勝利拿下，這也是她們隊史第12冠。

中國205公分韓旭拿下全場最高26分，李夢、王思雨進帳17分；日本高田真希攻下全隊最高17分。

銅牌戰方面，澳洲以81：59輕取紐西蘭，拿下季軍。

韓旭（左）拿下全場最高26分。（取自FIBA官網）

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