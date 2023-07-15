體操》小小體操營培育幼苗 林育信提學體操優勢

華南銀行「第四屆小小體操營」於今天在台北市立大同高中舉行。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕華南銀行「第四屆小小體操營」於今天在台北市立大同高中舉行，邀請到台灣男子體操隊總教練林育信，以及葉政、莊佳龍擔任小小體操員的教練團，培育國內體操幼苗。

為了培育更多體育幼苗，厚植台灣體操實力，小小體操營舉辦三場競技組及二場推廣組共計五場次，今年首度擴大加開的「推廣組」場次，讓國小二至六年級的小朋友，無須有體操經驗皆可共同參與，讓更多小朋友可以透過實際體驗來推廣體操運動。原有的「競技組」則讓原本就在體操隊訓練的小選手有機會接受「國家隊」等級的訓練和指導，提早發掘人才並且重點栽培，為台灣體操厚植實力。

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林育信表示：「體操運動可以促進小朋友的身體發展和協調性，提高反應能力，並且促進肌肉群發展，讓小朋友有更好的體格，把基礎打好以後，未來不管是否繼續練習體操，或是轉向其他運動發展，都是非常有幫助的。」

華南金控董事長張雲鵬則表示，「小小體操營迄今已辦了四屆，華南銀行和林育信教練也不斷在商討擴大範圍，希望將體操運動帶到臺灣各個角落，藉由讓更多人接觸體操運動的推廣，讓台灣體操有更明確且深遠的目標，同時培育出更多的奧運國手。」

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