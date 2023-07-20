MLB》大谷選球眼領3保送還獲敬遠 天使三連戰橫掃洋基

大谷翔平雖然中斷連7場有安打的演出，但靠著4次保送跑回2分。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕天使日籍二刀流球星大谷翔平，今天打擊熄火，1打數無安打，中斷連續7場有安打的表現，但獲得3次保送和1次敬遠，生涯首度獲得4次保送。天使沃德（Taylor Ward）、倫吉佛（Luis Rengifo）接力開轟，團隊連18場敲出全壘打，追平高懸41年的隊史紀錄，終場以7：3贏球，3連戰橫掃洋基。

洋基明星左投羅冬（Carlos Rodon）傷癒復出表現不如預期，今天首局就被沃德敲出左外野2分砲，2局下再被倫吉佛擊出左外野2分彈，天使前3局就取得6分領先，羅冬歸隊後的3場先發全挨轟，今天只投4.1局就狂失6分，另有5次保送和3次三振，防禦率暴漲至7.36。

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洋基靠著史坦頓（Giancarlo Stanton）6局上的陽春砲破蛋，東岡凱爾（Kyle Higashioka）再擊出帶有1分打點的左外野安打，柯戴洛（Franchy Cordero）8局也開轟，沃德下個半局回敬1分打點的左外野二壘安打，單場2長打進帳3分，天使終場就以7：3擊敗洋基，戰績升至49勝48敗。這也是天使暌違14年後再度於系列賽橫掃洋基。

天使23歲右投希爾賽（Chase Silseth）先發5.2局失1分，飆出生涯單季最佳的10次三振，另有2次保送，勇奪本季首勝，而羅冬則是苦吞3連敗。

大谷翔平今天前兩個打席都獲得四壞球保送，也跑回來2分，5局下遭到三振，第6局則是獲得故意四壞球保送，8局下再選到1次四壞球保送，總計1打數無安打，另有4次保送，打擊率略降至3成06，上壘率升至3成97，OPS也提升為1.075。

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