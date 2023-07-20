MLB》費城人悲劇！ 頭號農場大物恐逃不過TJ手術

培因特。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕費城人農場頭號大物培因特（Andrew Painter）在季前傳出的右手肘傷勢，在經過漫長的復健後，最近醫生評估他需要動韌帶置換手術（Tommy John Surgery，俗稱TJ手術），若動刀他將缺席到2025年才能回歸。

培因特是費城人在2021年首輪第13順位選進的當屆高中最強投，在進入職業後便快速晉升，去年他一路從1A升級到2A，在三個層級留下22場出賽，6勝2敗，防禦率1.56，103.2局投球送出155K，只有25次保送的優異成績。

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培因特的表現獲得大聯盟多數球探肯定，在《MLB Pipeline》季前的百大新秀排行榜，不僅將他列為頭號右投，在百大新秀排行榜也將他排在第6名的位置，甚至費城人在季前也認真考慮要讓他跳過3A，直接成為球隊的第五號先發。

然而培因特在春訓第一場比賽後，就因為右手肘尺副韌帶扭傷休息至今，費城人對他的傷勢一直採取保守的態度，讓培因特想辦法透過復健重返賽場，不過在本月初的時候培因特再度於投球時感到痠痛，儘管核磁共振檢查顯示他的韌帶已經康復，但培因特卻始終不覺得自己的手有回歸到正常的狀態。

如果費城人在3月初時就選擇動刀，那培因特有望在2024年7月回歸，如今培因特預計要到2025年才能重新開始投球。不過費城人的棒球事務部總裁唐布洛斯基（Dave Dombrowski）表示，他並不後悔球團對培因特的傷勢採取保守的態度，唐布洛斯基表示，培因特的韌帶確實在癒合，只是沒有癒合到足夠讓所有人都安心的程度。「沒有經歷這整個過程的話，你永遠都不會懂的。」

培因特的狀態也將影響費城人球團對於是否續約陣中強投諾拉（Aaron Nola）的看法，諾拉在今年就會成為自由球員，剛滿30歲的他生涯都待在費城人，本季20場先發拿下9勝6敗，防禦率4.27，126.1局投球送出126次三振，表現遜於去年。

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