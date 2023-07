MLB》查普曼飆165KM伸卡超殺 遊騎兵球星嘆：若不同隊...我會怕他

查普曼。(資料照,今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕35歲的古巴火球男查普曼(Aroldis Chapman)今年季中從皇家轉戰遊騎兵後,日前飆出102.8英里(約165.4公里)的伸卡球,這是自2015年開始紀錄以來,遊騎兵隊史最快的一球。遊騎兵三壘手榮格(Josh Jung)就說,幸好和查普曼同隊,不用面對可怕的火球。

查普曼自6月底來到遊騎兵後,出賽6場都沒有失分,共投6局賞10次三振,摘得1勝、1次救援成功。查普曼本季一共出賽37場,繳出5勝2敗防禦率2.04的成績,共35.1局送出63次三振,被打擊率僅1成49,每局被上壘率(WHIP)為1.08。

「我問他為何不投到105英里。」。遊騎兵投手丹寧(Dane Dunning)就開玩笑說,「他(查普曼)投的滑球和我的速球幾乎一樣快。」

對於查普曼加入球隊,榮格表示,「我喜歡他加入我們球隊,如果我在身處敵隊,要面對他,我會很害怕。他自從加入我們球隊後的投球表現都很出色,他投得非常好,在他後方守備就感覺像,哇,他飆出許多三振。」、「102英里,太驚人了,感謝上帝我不用面對那樣的球速。」

「你擁有球場上最棒的終結者之一。」遊騎兵總教練波契(Bruce Bochy)表示,查普曼的球很會跑,滑球也很好,「我曾經說過他會改變這支球隊和牛棚,讓我們成為一支更出色的球隊,他做到了。」

Aroldis Chapman blows 103 by Jose Siri to break his own record for fastest pitch in Rangers franchise history pic.twitter.com/jRe9jELYuO