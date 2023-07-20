MLB》查普曼飆165KM伸卡超殺 遊騎兵球星嘆：若不同隊...我會怕他

查普曼。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕35歲的古巴火球男查普曼（Aroldis Chapman）今年季中從皇家轉戰遊騎兵後，日前飆出102.8英里（約165.4公里）的伸卡球，這是自2015年開始紀錄以來，遊騎兵隊史最快的一球。遊騎兵三壘手榮格（Josh Jung）就說，幸好和查普曼同隊，不用面對可怕的火球。

查普曼自6月底來到遊騎兵後，出賽6場都沒有失分，共投6局賞10次三振，摘得1勝、1次救援成功。查普曼本季一共出賽37場，繳出5勝2敗防禦率2.04的成績，共35.1局送出63次三振，被打擊率僅1成49，每局被上壘率（WHIP）為1.08。

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「我問他為何不投到105英里。」。遊騎兵投手丹寧（Dane Dunning）就開玩笑說，「他（查普曼）投的滑球和我的速球幾乎一樣快。」

對於查普曼加入球隊，榮格表示，「我喜歡他加入我們球隊，如果我在身處敵隊，要面對他，我會很害怕。他自從加入我們球隊後的投球表現都很出色，他投得非常好，在他後方守備就感覺像，哇，他飆出許多三振。」、「102英里，太驚人了，感謝上帝我不用面對那樣的球速。」

「你擁有球場上最棒的終結者之一。」遊騎兵總教練波契（Bruce Bochy）表示，查普曼的球很會跑，滑球也很好，「我曾經說過他會改變這支球隊和牛棚，讓我們成為一支更出色的球隊，他做到了。」

Aroldis Chapman blows 103 by Jose Siri to break his own record for fastest pitch in Rangers franchise history pic.twitter.com/jRe9jELYuO — Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） July 18, 2023

查普曼。（資料照，法新社）

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