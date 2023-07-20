晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》查普曼飆165KM伸卡超殺 遊騎兵球星嘆：若不同隊...我會怕他

2023/07/20 07:02

查普曼。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕35歲的古巴火球男查普曼（Aroldis Chapman）今年季中從皇家轉戰遊騎兵後，日前飆出102.8英里（約165.4公里）的伸卡球，這是自2015年開始紀錄以來，遊騎兵隊史最快的一球。遊騎兵三壘手榮格（Josh Jung）就說，幸好和查普曼同隊，不用面對可怕的火球。

查普曼自6月底來到遊騎兵後，出賽6場都沒有失分，共投6局賞10次三振，摘得1勝、1次救援成功。查普曼本季一共出賽37場，繳出5勝2敗防禦率2.04的成績，共35.1局送出63次三振，被打擊率僅1成49，每局被上壘率（WHIP）為1.08。

「我問他為何不投到105英里。」。遊騎兵投手丹寧（Dane Dunning）就開玩笑說，「他（查普曼）投的滑球和我的速球幾乎一樣快。」

對於查普曼加入球隊，榮格表示，「我喜歡他加入我們球隊，如果我在身處敵隊，要面對他，我會很害怕。他自從加入我們球隊後的投球表現都很出色，他投得非常好，在他後方守備就感覺像，哇，他飆出許多三振。」、「102英里，太驚人了，感謝上帝我不用面對那樣的球速。」

「你擁有球場上最棒的終結者之一。」遊騎兵總教練波契（Bruce Bochy）表示，查普曼的球很會跑，滑球也很好，「我曾經說過他會改變這支球隊和牛棚，讓我們成為一支更出色的球隊，他做到了。」

查普曼。（資料照，法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。