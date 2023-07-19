MLB》張育成大聯盟先發155場 超越4大台灣名將總和

張育成（右）。（今日美國）
〔記者羅志朋／綜合報導〕紅襪台將張育成今天對運動家之戰擔任9棒游擊手，大聯盟生涯出賽220場、先發155場，都是台灣野手最多紀錄。
鈴木一朗大聯盟生涯出賽2653場，其中2295場先發，兩項數據都是日本野手紀錄；南韓野手最多出賽、先發紀錄皆由秋信守所締造，分別為1652、1582場。
請繼續往下閱讀...
張育成在大聯盟出賽220場，先發155場，與一朗、秋信守比較或許相形黯淡，不過，對於大聯盟台灣野手而言，卻已是相當難能可貴的數據。
胡金龍在大聯盟生涯出賽118場，野手部分僅次於張育成，其中46場先發，林子偉出賽102場名列第3，有47場先發，陳金鋒在大聯盟出賽19場，林哲瑄則有9場，兩人在大聯盟都只有先發3場。
從2002年9月陳金鋒躍上大聯盟舞台起算，超過20年的光景，只有5名台灣野手曾上過大聯盟，5人合計出賽468場，總計先發254場，張育成先發場數已超過4名前輩的總和（99場）。
|
★大聯盟台灣野手出賽、先發數據
|
球員
|
出賽
|
先發
|
美職主要守備位置
|
張育成
|
220
|
155
|
內野手
|
胡金龍
|
118
|
46
|
內野手
|
林子偉
|
102
|
47
|
內野手
|
陳金鋒
|
19
|
3
|
外野手
|
林哲瑄
|
9
|
3
|
外野手