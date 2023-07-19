MLB》張育成大聯盟先發155場 超越4大台灣名將總和

張育成（右）。（今日美國）

〔記者羅志朋／綜合報導〕紅襪台將張育成今天對運動家之戰擔任9棒游擊手，大聯盟生涯出賽220場、先發155場，都是台灣野手最多紀錄。

鈴木一朗大聯盟生涯出賽2653場，其中2295場先發，兩項數據都是日本野手紀錄；南韓野手最多出賽、先發紀錄皆由秋信守所締造，分別為1652、1582場。

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張育成在大聯盟出賽220場，先發155場，與一朗、秋信守比較或許相形黯淡，不過，對於大聯盟台灣野手而言，卻已是相當難能可貴的數據。

胡金龍在大聯盟生涯出賽118場，野手部分僅次於張育成，其中46場先發，林子偉出賽102場名列第3，有47場先發，陳金鋒在大聯盟出賽19場，林哲瑄則有9場，兩人在大聯盟都只有先發3場。

從2002年9月陳金鋒躍上大聯盟舞台起算，超過20年的光景，只有5名台灣野手曾上過大聯盟，5人合計出賽468場，總計先發254場，張育成先發場數已超過4名前輩的總和（99場）。

★大聯盟台灣野手出賽、先發數據 球員 出賽 先發 美職主要守備位置 張育成 220 155 內野手 胡金龍 118 46 內野手 林子偉 102 47 內野手 陳金鋒 19 3 外野手 林哲瑄 9 3 外野手

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